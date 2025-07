Botrány

Trump tagadja az Epstein-ügy eltussolását

Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint kormányzata eltussolná a hírhedt pénzember, Jeffrey Epstein ügyét. Az egykori befektető halála és a körülötte kialakult politikai-összeesküvéselméleti vihar újra reflektorfénybe került, miután Trump a Truth Social platformon élesen reagált az ügyben született legfrissebb igazságügyi jelentésre.



A jelentés – amelyet az Igazságügyi Minisztérium és az FBI közösen tett közzé – nem talált bizonyítékot arra, hogy Epstein listát vezetett volna befolyásos klienseiről, akiket kiskorú lányokkal hozott volna össze. A dokumentum megerősíti a korábbi álláspontot is: Epstein 2019-es halála öngyilkosság volt, és nem utal semmi idegenkezűségre.



Trump azonban nemcsak az Epstein-ügyet érintő gyanúsításokat utasította vissza, hanem az egész ügyet politikai fegyvernek minősítette. Posztjában azt állította: az „Epstein-aktákat” valójában demokrata politikusok, köztük Barack Obama és Hillary Clinton „hozták létre”, ahogyan annak idején a hírhedt, hamisnak ítélt Steele-dossziét is.



„Ők találták ki az Epstein-aktákat – ugyanúgy, ahogy a KAMU Hillary Clinton/Christopher Steele dossziét is, amit ellenem használtak. És most az én ‘barátaim’ is bedőlnek ennek” – írta Trump.



Azt is felvetette, hogy ha az Epstein-aktákban valóban szerepelt volna bármi, ami árthatna a MAGA (Make America Great Again) mozgalomnak, azt a „radikális baloldal” már régen nyilvánosságra hozta volna.



Trump kijelentései válaszreakcióként szolgáltak saját szövetségesei – köztük Tucker Carlson újságíró és Steve Bannon egykori tanácsadó – nyilvános kritikáira. Ők kétségbe vonták a szövetségi vizsgálat eredményeit, különös tekintettel arra az egyperces időrésre a cella előtti biztonsági kamerák felvételében, amely Epstein halálának éjszakáján történt.



Az Igazságügyi Minisztérium egykori szóvivője, Pam Bondi – akit Trump ismételten megvédett – cáfolta, hogy bármi szokatlan lenne a felvételen. Az elnök szerint a figyelmet sokkal inkább a „Demokratákhoz köthető botrányokra” kellene irányítani, különös tekintettel a 2020-as választásokra, amelyeket Trump továbbra is vitatott eredményűnek tart.



„HAGYJUK, HOGY PAM BONDI VÉGEZZE A DOLGÁT – NAGYSZERŰ!” – zárta bejegyzését az elnök.

Trump just did a long post in support of Pam Bondi - and the investigations he wants to focus on - voter fraud, ActBlue, the rigged and stolen 2020 election, and arresting thugs and criminals. pic.twitter.com/Snvvk5sfzV — Catturd TM (@catturd2) July 12, 2025

Az FBI igazgatója, Kash Patel röviden, de határozottan utasította el az összeesküvés-elméleteket: „Ezek soha nem voltak igazak” – írta az X-en. Ennek ellenére több sajtóorgánum arról számolt be, hogy az ügy miatt komoly feszültségek alakultak ki a kormányzaton belül. Egyes hírek szerint Dan Bongino, az FBI helyettes igazgatója fontolgatja a lemondását.



A Trump-adminisztráció álláspontja egyértelmű: az Epstein-ügy politikai manipuláció eszközévé vált, és az elnök szerint a demokraták valójában épp azért nem hozták nyilvánosságra a teljes iratanyagot, mert abban nincs semmi, ami ártana neki – ellenkezőleg, talán éppen másokat kompromittálna.



Ugyanakkor Trump szövetségeseinek kétkedése, valamint a közvélemény megosztottsága azt mutatja: az Epstein-ügy továbbra is a politikai harc egyik legérzékenyebb terepe marad az Egyesült Államokban – és az igazság, akár létezik nyilvános formában, akár nem, valószínűleg még hosszú ideig politikai fegyverként szolgál majd.