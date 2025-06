Háború

Bár Trump az Irán elleni szankciók feloldását fontolgatta, de Ali Hamenei megszólalása után elállt ettől a tervétől

Miért kell ilyen nagy hangon és ostoba módon arról beszélnie, hogy megnyerte a háborút Izrael ellen, miközben tudja, hogy hazudik, és nem ez történt? 2025.06.29 11:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Irán elleni szankciók feloldását fontolgatta az utóbbi napokban Donald Trump amerikai elnök, de a legfőbb iráni vallási és politikai vezető "gyűlölködő" csütörtöki megszólalása után elállt ettől a tervétől - fejtette ki maga az elnök pénteken a Truth Social közösségi oldalon.



"Az utóbbi néhány napban azon munkálkodtam, hogy esetleg feloldom a szankciókat, és egyéb dolgokon, ami sokkal nagyobb esélyt adott volna Iránnak arra, hogy teljesen és gyorsabban újjáépítsék az országot. (...) De nem, ehelyett hozzám vágott egy dühös, gyűlölködő és utálattal teli megszólalást, én pedig azonnal leálltam a szankciók enyhítésének tervével" - állt Trump bejegyzésében.



"Miért kell az úgynevezett 'legfőbb vezetőnek', Ali Hameneinek, a háború tépázta Irán fejének ilyen nagy hangon és ostoba módon arról beszélnie, hogy megnyerte a háborút Izrael ellen, miközben tudja, hogy hazudik, és nem ez történt?" - írta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy Hameneinek "a hit embereként nem lenne szabad hazudnia".



Trump megismételte, hogy az amerikai légicsapásoktól Irán súlyos károkat szenvedett, három nukleáris létesítménye megsemmisült.



"Pontosan tudtam, hol rejtőzik (Hamenei), és nem engedtem Izraelnek, sem az amerikai hadseregnek, a világ legerősebb és leghatalmasabb haderejének, hogy végezzenek vele. Borzasztó, alávaló haláltól mentettem meg" - fogalmazott Trump, és kifejtette azt is, hogy a háború utolsó szakaszában Izrael az ő kérésére hívta vissza a közvetlenül Teherán felé tartó, "talán a háború legnagyobb támadására készülő" vadászrepülőgépeit. Az amerikai elnök szerint ezzel "óriási pusztítást és sok iráni halálát" akadályozta meg.



Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy Iránnak "vissza kell térnie a nemzetközi rend pályájára", máskülönben a helyzete tovább romlik.



Ali Hamenei ajatollah csütörtökön - a tűzszünet életbe lépése utáni első nyilvános megszólalásában - arról beszélt, hogy Irán "szétzúzta" Izraelt a háború során. "Az iszlám köztársaság győzedelmeskedett, és megtorlásul pofont adott Amerikának" - mondta, és hozzátette azt is, hogy "egy ilyen akció a jövőben is megismétlődhet", ha Irán szükségesnek érzi.