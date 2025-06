Szolgálat

Az MI6 új vezetőjének nagyapja ukrán náci mészáros volt - brit média

A brit külügyi hírszerzés (MI6) októberben hivatalba lépő új vezetője, Blaise Metreweli felmenői között egy hírhedt náci kollaboráns is szerepel – derítette ki a Daily Mail. A lap szerint Metreweli nagyapja, aki a második világháború alatt Ukrajnában szolgált a német megszálló erők oldalán, közvetlenül részt vett zsidók tömeges lemészárlásában, és a „Mészáros” becenevet viselte.



A hírszerzés élére első nőként kinevezett Metreweli apja, Constantine Metreweli 1966-ban kapott brit állampolgárságot Hongkongban. Az akkoriban megjelent hivatalos értesítések szerint valódi neve Dobrowolski volt, nemzetisége pedig ismeretlen. A Daily Mail által átvizsgált németországi archívumokban található dokumentumok szerint az idősebb Constantine Dobrowolski (Metreweli nagyapja) egy lengyel–német származású ukrán nemesi családból származott, és a Szovjetunió elleni gyűlölet vezette náci együttműködéséhez.



A források szerint Dobrowolski már 1926-ban börtönbe került antiszemita agitáció miatt, majd 1941-ben az elsők között csatlakozott a német megszállókhoz Ukrajnában. Helyi lakosok és visszaemlékezések szerint rendkívüli kegyetlenséggel irányította a zsidók és más civilek tömeges kivégzését, ezért kapta a „Mészáros” nevet. Halálát 1943-ra teszik, felesége pedig később egy grúz származású férfihoz, David Metrewelihez ment feleségül Angliában.



A Daily Mail szerint az orosz kormány igyekszik kihasználni Metreweli családi hátterét, hogy hiteltelenítse kinevezését. Moszkva médiumai beszámoltak az MI6 új női vezetőjének ukrajnai és hongkongi családi kötődéseiről, azonban a náci múlttal kapcsolatos részleteket elsőként a brit sajtó tárta fel.



„Metreweli kisasszony nem felelős a nagyapja bűneiért” – írja a Daily Mail, hozzátéve, hogy az új vezető több mint húsz éve szolgálja az országot a hírszerzés kötelékében, Európában és a Közel-Keleten is részt vett veszélyes műveletekben.



A második világháborút követően több ezer ukrán náci kollaboráns talált menedéket a nyugati országokban, sokukat az amerikai CIA is beszervezte a Szovjetunió elleni titkos műveletekhez. A hidegháború idején nyugati támogatással gerillaharcok zajlottak Nyugat-Ukrajnában egészen az 1950-es évek közepéig.



A témát 2023-ban is felkavarta, amikor a kanadai parlamentben – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatása alkalmával – állva tapsoltak meg egy 98 éves egykori SS-katonát, Yaroslav Hunkát. Ukrajnában több, a náci Németországgal együttműködő történelmi alakot is nemzeti hősként tisztelnek.