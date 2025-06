Izraeli-iráni konfliktus

Az EU diplomáciai megoldást sürget az amerikai légicsapások után

Az Egyesült Államok vasárnap hajnalban légicsapásokkal súlyos károkat okozott a legfontosabb iráni atomlétesítményekben, köztük a fordói urándúsítóban. 2025.06.22 18:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke diplomáciai megoldás keresésére szólított fel a Közel-Keleten azután, hogy az Egyesült Államok légicsapásokat mért iráni nukleáris létesítményekre.



"Most jött el az ideje annak, hogy Irán egy hiteles diplomáciai megoldás felé mozduljon el!" - írta von der Leyen vasárnap az X -en közzétett bejegyzésében. "Az egyetlen hely, ahol véget lehet vetni ennek a válságnak, a tárgyalóasztal" - fűzte hozzá.



Hozzátette, hogy a Közel-Keleten a feszültség újabb csúcspontra érkezett, és most a stabilitásnak kell elsőbbséget élveznie. Kiemelte: a nemzetközi jog tiszteletben tartása rendkívül fontos.

"Irán soha nem juthat atomfegyverhez" - emelte ki.



Az Egyesült Államok vasárnap hajnalban légicsapásokkal súlyos károkat okozott a legfontosabb iráni atomlétesítményekben, köztük a fordói urándúsítóban.



Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szintén az X-en azt írta:

"Felszólítok minden felet, hogy lépjenek vissza, térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és akadályozzák meg a további eszkalációt!".



Hangsúlyozta: Iránnak nem szabad megengedni, hogy nukleáris fegyvert fejlesszen ki, mivel ez fenyegetést jelentene a nemzetközi biztonságra.



Kallas közölte hogy az EU-tagállamok külügyminiszterei hétfőn megvitatják a kialakult helyzetet.



António Costa, az Európai Tanács elnöke szintén mély aggodalmát fejezte ki a Közel-Keletről érkező hírek kapcsán. "Felhívom minden fél figyelmét az önmérsékletre és a nemzetközi jog, valamint a nukleáris biztonság tiszteletben tartására" - írta Costa az X-en.



Hozzátette: a diplomácia továbbra is az egyetlen út a béke és biztonság megteremtéséhez a térségben, míg egy további eszkaláció szerinte ismét sok civil áldozatot követelne.



Costa hangsúlyozta, hogy az EU folytatni fogja az egyeztetéseket az érintett felekkel és partnerekkel a békés megoldás érdekében a tárgyalóasztalnál.