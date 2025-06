Netanjahu üdvözölte az Egyesült Államok iráni légicsapásait: Történelmi fordulópont

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombat éjjel üdvözölte Donald Trump amerikai elnök döntését, miszerint az Egyesült Államok katonai csapásokat mért Irán nukleáris létesítményeire. Az izraeli kormányfő szerint a lépés „megváltoztatja a történelem menetét”, és hozzájárulhat a Közel-Kelet békéjéhez és jólétéhez.



Az Egyesült Államok szombat este légicsapásokat hajtott végre az iráni Fordow, Natanz és Iszfahán térségében található nukleáris létesítmények ellen. A támadás során B-2 lopakodó bombázók és amerikai tengeralattjárók vettek részt, utóbbiak Tomahawk rakétákat indítottak a célpontokra.



Irán kormánya élesen elítélte a támadást, „a nemzetközi jog és az atomsorompó-egyezmény súlyos megsértésének” minősítve azt.



Netanjahu azonban másként látja:



„Gratulálok Trump elnöknek! Az a bátor döntése, hogy célba vette Irán nukleáris létesítményeit az Egyesült Államok igazságos és elsöprő erejével, olyan történelmi fordulópontot jelent, amely segítheti a Közel-Kelet és a világ békéjének és jólétének megteremtését.”



Donald Trump amerikai elnök „nagyon sikeresnek” nevezte a támadást, és figyelmeztette Teheránt: ha válaszlépésre szánja el magát, az további katonai akciókat vonhat maga után. Egyben felszólította az iráni vezetést, hogy kezdjen tárgyalásokat, különben „komoly következményekre” számíthat.



A nemzetközi közösség megosztottan reagált az eseményekre. Egyes nyugati szövetségesek óvatosságra intenek, míg mások támogatják az Egyesült Államok határozott fellépését Irán állítólagos nukleáris ambícióival szemben.



Az iráni válaszreakció egyelőre nem ismert, de a térségben tapintható a feszültség, és a nemzetközi diplomáciai csatornák lázasan dolgoznak az eszkaláció elkerülésén.

President Trump and I often say: 'Peace through strength.'



First comes strength, then comes peace.



And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7