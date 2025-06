Háború

Az amerikai légierő sikeres csapást mért Iránra

Az amerikaiak szombaton előre jelezték Iránnak, hogy támadásra készülnek, ugyanakkor közölték azt is, hogy nem terveznek több csapást, és nem tervezik megdönteni az iráni rezsimet. 2025.06.22 08:02 ma.hu

Az amerikai légierő fontos iráni nukleáris létesítményre mért csapást, jelentette be Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint vasárnap hajnalban. Ezzel az USA beszállt az Izrael és Irán között zajló fegyveres konfliktusba, az előbbi oldalán. Az amerikai hadsereg az iráni atomprogram három létesítményét támadta, köztük a kulcsfontosságú Fordót.



Donald Trump közösségi oldalán, a Truth Socialön jelentette be a támadás tényét.



"Nagyon sikeres támadást hajtottunk végre a három iráni nukleáris létesítmény, Fordó, Natanz és Iszfahán ellen. Minden repülőgép már az iráni légtéren kívül van. Az elsődleges helyszínre, Fordóra teljes bombatömeget dobtunk le. Minden repülőgép biztonságban hazafelé tart. Gratulálunk nagyszerű amerikai harcosainknak. Nincs még egy olyan hadsereg a világon, amelyik képes lett volna erre. MOST ELJÖTT A BÉKE IDEJE! Köszönöm a figyelmet."



Trump magyar idő szerint vasárnap hajnali négy órakor tévébeszédet intézett az amerikai néphez a Fehér Házból. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy az iráni atomprogram legfontosabb létesítményei ellen intézett légicsapás "lenyűgöző katonai sikerrel" végződött.



"Irán kulcsfontosságú nukleáris dúsító létesítményeit teljesen eltöröltük a föld színéről" - jelentette ki Trump. Itt az idő, hogy Irán megkezdje a béketárgyalásokat, különben újabb, még nagyobb támadásokra számíthatnak, tette hozzá az elnök.