Először állít női vezetőt a külső hírszerzés élére a brit kormány

Először nevezett ki női vezetőt a külső hírszerzés (MI6) élére a brit kormány.



Keir Starmer miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy ősztől a 47 éves Blaise Metreweli tölti be az MI6 - hivatalos nevén titkos hírszerző szolgálat (Secret Intelligence Service, SIS) vezetői tisztségét, miután lejár a jelenlegi vezető, Sir Richard Moore megbízatása.



Blaise Metreweli lesz a 116 éves szolgálat 18. vezetője.



A James Bond-filmekben is megörökített MI6 mindenkori főnöke a szervezet egyetlen olyan tagja, akinek neve nyilvánosan ismert.



A szolgálat vezetőjének megnevezése is viszonylag újkeletű szokás: az MI6 első főnöke, akinek neve közismertté vált, Sir Richard Dearlove volt; ő 1999-től 2004-ig állt a titkosszolgálat élén.



Az SIS korábbi főnökeit nyilvánosan csak "C" megjelöléssel illették. Ez az informális megjelölés továbbra is érvényes, de Dearlove nevének nyilvánosságra hozatala óta az MI6 mindegyik főnökét hivatalosan megnevezik a kinevezést bejelentő közleményben.



Blaise Metreweli közvetlen hivatali felettese új tisztségében David Lammy külügyminiszter lesz.



Az MI6 jövendő főnöke jelenleg a szolgálat "Q" megjelöléssel nyilvántartott, elsősorban technológiai és innovációs fejlesztésekért felelős vezérigazgatója, korábban pedig a külső hírszerzés partnerszervezeteként működő belső elhárítás (MI5) kötelékében szolgált szintén igazgatói szintű beosztásokban.



Keir Starmer miniszterelnök hétfői nyilatkozatában történelmi jelentőségűnek nevezte Blaise Metreweli kinevezését az MI6 új vezetőjévé. Starmer szerint ugyanis Nagy-Britannia jelenleg példátlan szintű fenyegetésekkel kénytelen szembenézni, "agresszorok vezényelnek kémhajókat" a brit felségvizekre, és hackerek szőnek terveket fejlett eszközökkel végrehajtott kibertámadások végrehajtására brit közintézmények működésének megbénítása végett.



A londoni külügyminisztérium ismertetése szerint Blaise Metreweli - aki a Cambridge-i Egyetemen szerzett diplomát - 1999 óta dolgozik a brit hírszerző és elhárító szolgálatoknál, és pályafutása során elsősorban a Közel-Keleten, illetve Európában látott el műveleti feladatokat.