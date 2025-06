Erőszak

A legsúlyosabb büntetéssel sújthatják a minnesotai gyilkosságok elkövetőjét

Előre kitervelt emberölés miatt életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat az amerikai Vance Boelter, aki a gyanú szerint szombat hajnalban Minnesota államban meggyilkolt egy helyi demokrata politikust és férjét, egy másik politikus házaspár tagjait pedig megsebesítette. 2025.06.18 MTI

Mark Bruley, Brooklyn Park rendőrparancsnoka a vasárnapi esti sikeres rendőrségi akciót értékelő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a különleges rendőrségi erők 20 egysége mellett más hatóságok is részt vettek a csaknem két napig tartó, szárazföldön és levegőben folyó üldözésben.



Egy másik rendőrségi tisztviselő arról számolt be, hogy a gyanúsított az előállítása során szóban azonosította magát, és ezt követően vették őrizetbe.

Az 57 éves Vance Boeltert az ügyészség kétrendbeli gyilkossággal és kétrendbeli gyilkossági kísérlettel vádolja, valamint súlyosbító körülménynek tekintették a lőfegyverhasználatot.



Mary Moriarty, a minnesotai Hennepin megyei ügyésze hétfői sajtótájékoztatóján közölte: hivatala szándékosan elkövetett emberölés vádjával fog eljárni Boelter ellen, amely az államban kiszabható legsúlyosabb büntetést vonhatja maga után.



Minnesota államban a halálbüntetést már 1911-ben eltörölték, így a legsúlyosabb bűncselekmények - például az előre kitervelten elkövetett emberölés - esetében is legfeljebb életfogytiglani szabadságvesztés szabható ki, szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.



Vance Boelter a nyomozás szerint rendőri egyenruhában, arcát egy fehér farsangi álarccal eltakarva jutott be az áldozatok lakásába szombat kora hajnalban, ahol a gyanú szerint lelőtte a házaspárt.

A halálos áldozatok Melissa Hortman, Minnesota állam Demokrata-Farmer-Munkás Pártjának (DFL) képviselője és férje, Mark Hortman. A házaspárt éjszaka érte a támadás a Minneapolishoz közeli Brooklyn Parkban fekvő otthonukba.



A merénylő egy közeli településen, Champlinben megpróbált végezni John Hoffmannal, a DFL szenátorával is és feleségével. Ők túlélték a támadást, de kórházi ápolásra szorulnak.



Az előzetes bírósági iratokból kiderült, hogy a férfi autójában két AK-47 típusú gépkarabélyt, egy kézifegyvert, egy rendőrségi mellényt, valamint egy 70 személy nevét tartalmazó listát is hátrahagyott, amelyen minnesotai közéleti személyiségek és feltételezett célpontok szerepeltek.



Vance Boelter indítékát nem közölték a hatóságok. Egyelőre annyit tudni, hogy egy biztonsági cég alkalmazottja volt, ami megkönnyítette számára, hogy rendőrségi villogóra hasonlító fényjelzőhöz és egyenruhához hasonló öltözékhez jusson. Sajtóinformációk szerint a férfi heves ellenzője volt az abortusznak, autójában ugyanakkor a Donald Trump elnöksége ellen szervezett, "No Kings" névű tiltakozó megmozdulás több transzparensét is megtalálták.