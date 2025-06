Háború

Az EU továbbra sem ismeri el a Krím és Szevasztopol orosz annektálását

Az Európai Unió újabb egy évvel, 2026. június 23-ig meghosszabbította a Krím és Szevasztopol Oroszország általi jogellenes annektálása nyomán bevezetett korlátozó intézkedések hatályát.



Az intézkedések területi hatálya a Krím és Szevasztopol területére korlátozódik.



A szankciók értelmében tilos a Krím félszigetről vagy Szevasztopolból származó termékek behozatala az EU-ba és a Krímbe, valamint Szevasztopolba irányuló mindenfajta beruházás.



Ez utóbbi azt jelenti, hogy európai magánszemélyek és uniós székhelyű vállalkozások nem vásárolhatnak sem ingatlant, sem cégeket a Krím félszigeten, továbbá nem finanszírozhatnak krími vállalkozásokat, illetve azok számára nem nyújthatnak tevékenységükhöz kapcsolódó szolgáltatásokat sem.



Tilos mindenfajta turisztikai szolgáltatás nyújtása a Krím és Szevasztopol területén, így európai kirándulóhajók csak vészhelyzet esetén köthetnek ki a félszigeten. Tiltott továbbá a közlekedési, távközlési és energiaágazatban használatos, valamint a kőolaj, a földgáz és az ásványi anyagok kutatásához, feltárásához, illetve kitermeléséhez szükséges termékek és technológiák exportja krími vállalkozások részére.



A tilalom az ezeket az ágazatokat kiszolgáló infrastruktúrához kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, valamint építési és mérnöki szolgáltatásokra is vonatkozik - közölték.



Az uniós tanács közleményében megerősítette: az EU továbbra sem ismeri el a Krím és Szevasztopol orosz annektálását, és változatlanul elítéli az orosz fél lépését, amely sérti a nemzetközi jogot.



"Oroszország 2022 óta az Ukrajna elleni provokáció nélküli és indokolatlan agresszív háborújával újabb jogsértést követel el Ukrajna szuverenitásával és területi integritásával szemben" - fogalmaztak.



Az EU továbbra is szilárdan elkötelezett Ukrajna függetlensége, szuverenitása és területi egysége mellett a nemzetközileg elismert határain, valamint az orosz agresszióval szembeni önvédelemhez való veleszületett joga mellett - tették hozzá.



A szankciókat először 2014-ben vezették be, indoklás szerint válaszul az Ukrajna területi egységének szándékos aláásására és az ukrajnai helyzet destabilizálására irányuló kísérletekre.