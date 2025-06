Légibaleset

Előkerült a pilótafülke hangrögzítője az Air India lezuhant repülőgépéből

Vasárnapra sikeresen kiemelték az Air India AI171-es járatának második fedélzeti hangrögzítőjét a roncsok közül – jelentette a PTI indiai hírügynökség hivatalos forrásokra hivatkozva. A tragédia csütörtök reggel történt, amikor a Boeing 787 Dreamliner típusú repülőgép mindössze néhány perccel a felszállás után belecsapódott egy orvosi egyetem kollégiumába Ahmedabad városában. A fedélzeten tartózkodó 242 fő közül senki sem élte túl, és a földön is további áldozatokat követelt a szerencsétlenség, a halálos áldozatok száma legalább 290-re emelkedett.



A második fekete doboz – a pilótafülke hangrögzítője – kulcsfontosságú bizonyítékot jelenthet a baleset okainak feltárásában. A készüléket vasárnap találták meg, két nappal azután, hogy az Indiai Repülőgép-balesetek Vizsgálati Hivatala (AAIB) bejelentette az első rögzítő megtalálását, amelyet már a Légiközlekedési Hatóság (DGCA) szakemberei vizsgálnak.



A hatóságok jelenleg is dolgoznak az áldozatok azonosításán. A DNS-minták alapján eddig 80 egyezést azonosítottak, és 33 holttestet már átadtak a családoknak – közölte vasárnap az Ahmedabad Polgári Kórház egyik vezetője.



Bár a vizsgálat hivatalos eredményeire még várni kell, szakértők több lehetséges okot is megneveztek a tragédia kapcsán. Technikai hibák, pilóták hibás döntései vagy rossz felszállási konfiguráció is szerepet játszhattak abban, hogy a gép röviddel a felszállás után egy sűrűn lakott terület fölött zuhant le.



A DGCA (India Légiközlekedési Hatósága) arra kötelezte az Air India-t, hogy azonnal teljes körű ellenőrzést végezzen el mind a 787-8 és 787-9 típusú Dreamliner gépein, beleértve az utóbbi két hét felszállási paramétereinek áttekintését is.

Boeing is beszállt a vizsgálatba

A Boeing amerikai repülőgépgyártó szakértői már a helyszínen segítik az indiai vizsgálatot. Eközben a General Electric GEnx hajtóműveinek alkatrészeit az Egyesült Államokba küldik részletes elemzésre – számolt be róla a Hindustan Times.



Az indiai polgári légiközlekedésért felelős miniszter, Ram Mohan Naidu Kinjarapu szombati sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a 34 indiai Dreamliner közül eddig 8 gépen már elvégezték az előírt műszaki átvizsgálást.

Mit tudunk eddig?

A tragédia csütörtökön történt, röviddel az AI171 felszállása után Ahmedabadból, a célállomás az Egyesült Királyság volt.





A repülőgép egy kollégiumba csapódott, sok áldozatot követelve a földön is.

Két fekete dobozt találtak meg, amelyek segíthetik a nyomozást.

A gép hibás konfigurációja lehetett az egyik fő kiváltó ok.

A Boeing és a General Electric is bekapcsolódott a vizsgálatba.

Folyamatban van a gép teljes flottájának műszaki ellenőrzése.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák. Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

A következő napokban várhatóan újabb információk látnak napvilágot, amelyek közelebb vihetnek a katasztrófa valódi okainak feltárásához. A hatóságok hangsúlyozzák: a cél a hasonló tragédiák megelőzése.