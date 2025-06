Izraeli-iráni konfliktus

Irán kész leállítani Izrael hadigépezetét - súlyosbodik a konfliktus a Közel-Keleten

A helyzet napról napra súlyosabb, és a világ vezetői most azon dolgoznak, hogy megakadályozzanak egy teljes körű regionális háborút, amelynek következményei messze túlmutatnának a Közel-Keleten.

Irán felkészült egy hosszan elhúzódó háborúra, és határozott válaszcsapásokat tervez Izrael ellen – nyilatkozta egy magas rangú iráni biztonsági tisztviselő az RT-nek. A forrás szerint Teherán célja „Izrael hadigépezetének leállítása”, és ehhez már meg is tették az első lépéseket.



A két ország között immár három napja tart a közvetlen fegyveres összecsapás, amely súlyos emberáldozatokkal jár. Az izraeli Magen David Adom sürgősségi szolgálat szerint az iráni támadások legalább tíz ember halálát okozták, így az összesített izraeli áldozatok száma 13-ra emelkedett. Iráni oldalon a Human Rights Activists szervezet adatai szerint 406 halálos áldozatról és 654 sebesültről tudni, de hivatalos iráni kormányzati adatokat egyelőre nem tettek közzé.



Az iráni tisztviselő hangsúlyozta: „Irán régóta készül egy elhúzódó háborúra”, és többmilliós tüntetések zajlottak országszerte szombaton, amelyek során a lakosság megtorlást követelt Izrael ellen. „Ez a tömegtámogatás kulcsfontosságú ahhoz, hogy Irán teljes erővel folytassa a hadműveleteit” – tette hozzá.



A forrás szerint Irán kiterjedt célpontlistát állított össze az „elfoglalt területeken” belül, amelyek között izraeli vezetők titkos lakhelyei, energiaipari létesítmények, katonai repülőgépeket gyártó üzemek, valamint parancsnoki és irányító központok szerepelnek.



Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap közölte, hogy izraeli vadászgépek üzemanyaggyártó létesítményeit vették célba, bár ezt az állítást Izrael nem ismerte el.



A nemzetközi közösség egyre élesebben reagál: Vlagyimir Putyin orosz elnök elítélte az izraeli támadásokat, és ismételten figyelmeztetett a további eszkaláció veszélyeire. Szombati telefonbeszélgetésük során Putyin az USA elnökével, Donald Trumppal is egyeztetett, akinek kormányzása idején már korábban is próbálkoztak iráni–amerikai megegyezésekkel.



A háttérben zajló ománi közvetítésű nukleáris tárgyalásokat – amelyekre vasárnap került volna sor Washington és Teherán között – Izrael légicsapásai miatt lemondták. Trump ugyanakkor nem zárta ki a tárgyalások folytatásának lehetőségét, és úgy nyilatkozott: „Szeretnének megállapodni. Beszélnek róla.”