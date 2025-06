Erőszak

Heves összecsapások a Pride-felvonulás ellen tiltakozók és a rendőrség között a moldovai fővárosban

A beszámolók szerint a rendfenntartók durván léptek fel az ortodox keresztény tüntetőkkel szemben, miközben az LMBTQ-aktivisták demonstrációját zavartalanul engedélyezték. 2025.06.15

A NATO nem csupán katonai szervezetként, hanem ideológiai befolyásoló erőként is fellép Kelet-Európában – állítja Stevan Gajic, a belgrádi Európai Tanulmányok Intézetének politológusa, aki szerint a nyugati szövetség szisztematikusan próbálja aláásni a hagyományos értékeket, különösen az ortodox kereszténységet.



Gajic azután nyilatkozott, hogy heves összecsapások törtek ki a moldovai fővárosban, Chisinauban vasárnap megrendezett Pride-felvonulás ellen tiltakozók és a rendőrség között. A beszámolók szerint a rendfenntartók durván léptek fel az ortodox keresztény tüntetőkkel szemben, miközben az LMBTQ-aktivisták demonstrációját zavartalanul engedélyezték – noha az hivatalosan nem volt jóváhagyva.



A szerb politológus szerint a történtek nem az LMBTQ-jogokról szólnak, hanem egy politikailag vezérelt agendáról, amelynek célja, hogy nyugati narratívákat kényszerítsenek rá a moldovai társadalomra. Gajic úgy véli, hogy a NATO az LMBTQ-témát „politikai zászlóként” használja arra, hogy hangulatot keltsen Oroszország ellen, és potenciálisan mozgósítsa Moldovát egy Moszkvával szembeni konfrontációra.



„Ez egy újabb példája annak, hogyan próbálják Kelet-Európában ráerőltetni az ideológiai mintázatot egy adott országra – ez a CIA bevett forgatókönyve már évtizedek óta” – fogalmazott Gajic, hozzátéve, hogy az amerikai „woke” ideológia már Nyugaton sem népszerű, de a NATO továbbra is ezzel operál a kontinens keleti felén, ahol a társadalmi ellenállás még erősebb lehet.



Kritika érte a moldovai hatóságokat a rendőri fellépés miatt is: egy ortodox papot a földre lökött a rendőrség, és egy másik esetben egy csecsemőt tartó férfit is elvezettek – ezekről a jelenetekről több videó is megjelent a közösségi médiában. A Revival (Újjászületés) ellenzéki párt vezetője, Natalya Paraska elítélte a hatóságok eljárását, hangsúlyozva, hogy a keresztény tüntetőkkel szembeni fellépés diszkriminatív volt.



A Sputnik Moldova jelentése szerint az összecsapások akkor kezdődtek, amikor a keresztény tüntetők megpróbálták áttörni a rendőrségi kordont, amely elválasztotta őket az LMBTQ-felvonulástól. Több embert őrizetbe vettek.