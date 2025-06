USA

Káosz az USA-ban a kitoloncolások ellen tartott tüntetések miatt

Portland-ben több rendőr megsérült, amikor a szövetségi bevándorlási hatóság ellen tiltakozók megtámadták a szervezet helyi létesítményét szombaton, míg Salt Lake City-ben lövöldözés volt a kitoloncolások elleni tüntetésen.



A baloldali szervezetek által szombatra meghirdetett országos tüntetés részeként az Oregon állambeli Portland-ben tízezres tömeg vonult fel délután. A tüntetők egy része az esti órákban tűzijátékokat, füstbombákat és kődarabokat kezdett dobálni a Bevándorlás és Vám-végrehajtás (Immigration and Customs Enforcement - ICE) épületénél, betörték az ablakokat, majd behatoltak az épületbe.



Tricia McLaughlin belbiztonsági miniszterhelyettes gyávának nevezte a kormányzati épület ellen végrehajtott támadás elkövetőit, és azt hangoztatta, hogy a bevándorlási hatóságok nem lassítanak az illegális bevándorlók kitoloncolásán.

Salt Lake City-ben a tüntetésen kitört lövöldözésben egy ember súlyosan megsebesült, a gyanúsítottat őrizetbe vették. A városban mintegy 10 ezer ember gyűlt össze.



Los Angeles-ben, ahol a bevándorlási hatóság elleni tiltakozás múlt héten több napon is erőszakossá fajult, a szombati tüntetés békésnek indult, ám végül erőszakossá vált. A rendőrség a gyülekezést törvénytelennek nyilvánította, és az embereket távozásra szólította fel.

A tüntetők köveket, téglákat, üvegeket és egyéb tárgyakat dobáltak a hatóság emberei felé. A rendőrség reggel 6 óráig ismét kijárási tilalmat vezetett be Los Angeles belvárosában.



Washingtonban a hadsereg megalakulásának évfordulója alkalmából tartott ünnepségek miatt szigorított biztonsági intézkedések voltak életben, ezért ott nagyobb tüntetést nem tartottak, a Trump-adminisztráció kitoloncolásokra irányuló intézkedései ellen tiltakozva a közeli, Virginia állambeli Alexandriában több ezren gyűltek össze.



A "Nincsenek királyok" címen meghirdetett tiltakozó napon az Egyesült Államok számos városában összesen több százezren vettek részt. A tiltakozó nap hasonló volt a márciusban tartott országos akcióhoz, amikor a kormányzati hatékonyság érdekében végrehajtott leépítések és kiadáscsökkentés, valamint a lépéseket irányító Elon Musk és Donald Trump elnök ellen tüntettek összesen százezrek számos helyszínen az Egyesült Államokban.