Katasztrófa

Óriási tűz ütött ki egy 67 emeletes dubaji toronyházban - közel 4000 embert evakuáltak - videó

Péntek éjszaka hatalmas tűz ütött ki Dubaj egyik ikonikus felhőkarcolójában, a Marina Pinnacle nevű 67 emeletes épületben. A lángokat hatórás megfeszített munkával sikerült megfékezni, miközben mind a 3820 lakót – akik 764 lakásban élnek – sértetlenül evakuálták.



A dubaji hatóságok szombat hajnalban adtak ki hivatalos közleményt a történtekről. A Dubai Media Office (DMO) szerint a tűz péntek késő este keletkezett a Marina városrészben található toronyházban. A Dubai Polgári Védelem (Dubai Civil Defence) egységei azonnal a helyszínre siettek, és szakosított mentőcsapatok vezették le a mentést, elsődlegesen a lakók életére és biztonságára koncentrálva.



„Szakosított csapatok sikeresen evakuálták az épület minden lakóját, és továbbra is azon dolgoznak, hogy teljesen megfékezzék a tüzet” – állt a DMO hajnali 1:44-kor közzétett posztjában az X-en (korábban Twitter).



A hatóságok szerint senki sem sérült meg, ám mentők és pszichológiai támogatást nyújtó egészségügyi dolgozók is jelen voltak a helyszínen, hogy segítséget nyújtsanak a sokkot átélt lakóknak.



„A mentőcsapatok és az orvosi személyzet a helyszínen teljes körű fizikai és mentális támogatást biztosítanak a biztonságosan evakuált lakók számára” – tette hozzá a DMO egy későbbi, hajnali 2:09-kor közzétett bejegyzésben.



A tűz keletkezésének okát jelenleg vizsgálják, és a hatóságok szorosan együttműködnek az épület fejlesztőjével, hogy ideiglenes lakhatást biztosítsanak az otthonukat vesztett lakóknak.



Ez már nem az első alkalom, hogy a Marina Pinnacle – más néven Tiger Tower – lángra kapott. 2015 májusában egy konyhai tűz okozott komoly riadalmat, amikor a 47. emeleten keletkezett lángok egy szinttel feljebb is átterjedtek, mielőtt a tűzoltók megfékezték volna a tüzet.



A Marina Pinnacle az egyik legismertebb lakóépület a dubaji Marina negyedben. A történtek újra rávilágítanak arra, milyen fontos a tűzbiztonság a modern felhőkarcolókban, különösen egy olyan városban, ahol extrém hőség és magas lakássűrűség jellemző.



A lakók átmeneti elhelyezése és a torony állapotának felmérése jelenleg is zajlik. A hatóságok ígérete szerint minden szükséges segítséget megkapnak azok, akik az éjszaka folyamán elveszítették otthonukat.