Légikatasztrófa

Lezuhant az Air India Gatwickre tartó járata

A londoni Gatwick repülőtér is megerőstette csütörtökön, hogy lezuhant az Air India légitársaság Gatwickre tartó járata.



A második legnagyobb forgalmú londoni repülőtér az X portálon közzétett rövid ismertetésében megerősítette, hogy az indiai légitársaság AI 171-es számú járata a nyugat-indiai Ahmadábád repülőteréről indult, de a felszállás után lezuhant.



Az Air India közleménye szerint a gépen 53 brit állampolgár tartózkodott.



A menetrend alapján a járat brit idő szerint 18:25 órakor érkezett volna a Londontól déle fekvő Gatwick repülőtérre - áll a légikikötő közleményében.



A brit repülőtér csütörtök délutáni második, részletesebb ismertetésében megerősítette azt az indiai tájékoztatást, hogy a gépen 242 személy tartózkodott, és bejelentette, hogy szoros kapcsolatban áll az Air Indiával az ügyben.



A Gatwick közölte azt is, hogy külön fogadóhelyiséget létesít, ahol az utasok hozzátartozói felvilágosításban és támogatásban részesülhetnek.



A járatot egy Boeing 787-8 típusú repülőgép teljesítette volna.



A gép fedélzetén hivatalos indiai adatok szerint 230 utas és 12 fős személyzet tartózkodott.



A Flightradar24 valós idejű online járatkövető szolgálat adatai szerint a repülőgép mindössze 194 méteres magasságot ért el, mielőtt megszakadt vele a kapcsolat.



A portál nyilvántartása szerint a gép csütörtökön Újdelhiből érkezett Ahmadábádba, és onnan indult volna tovább a londoni Gatwick repülőtérre.



Az Air India heti öt járatot üzemeltet Ahmadábád és London Gatwick között; mindegyik járaton Boeing 787-8 típusú repülőgépek közlekednek.



David Lammy brit külügyminiszter csütörtök délután a londoni alsóházban közölte: a brit kormánynak tudomása van arról, hogy a szerencsétlenül járt indiai repülőgépen brit állampolgárok is tartózkodtak, és a londoni külügyi tárca sürgősséggel felvette a kapcsolatot az indiai hatóságokkal az érintett britek és hozzátartozóik megsegítése végett.



Lammy bejelentette azt is, hogy a minisztérium Londonban és Újdelhiben egyaránt válságstábokat létesített.



Keir Starmer brit miniszterelnök az X portálon közzétett első rövid reagálásában úgy fogalmazott, hogy az Ahmadábádból Londonba tartó repülőgép fedélzetén sok brit állampolgár tartózkodott, és a szerencsétlenség helyszínéről mélységesen lesújtó képsorok érkeznek.



Starmer közölte, hogy folyamatos tájékoztatást kap a helyzetről.



A Buckingham-palota csütörtök délutáni közleménye szerint III. Károly királyt is rendszeresen informálják a szerencsétlenséggel kapcsolatos fejleményekről.