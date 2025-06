Erőszak

Háromnapos gyászt hirdetett az osztrák kancellár a grazi középiskolai lövöldözés miatt

Három napos gyászt hirdetett Christian Stocker osztrák kancellár a kedden történt grazi középiskolai lövöldözés nyomán, amelyben kilenc áldozat vesztette életét, az elkövető pedig öngyilkosságot követett el.



Grazban tartott sajtótájékoztatóján a néppárti kancellár kijelentette, hogy a három nap során félárbócra eresztik az osztrák zászlókat a középületeken, szerdán délelőtt 10 órakor pedig országosan egy perc néma csönddel is megemlékeznek az áldozatokról.



"Az egész ország szolidaritása hivatott némi vígaszt nyújtani e sötét órákban e szörnyű tett áldozatai hozzátartozóinak" - hangsúlyozta Stocker.



A kancellár szóvivője korábban az APA hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az állami gyász elrendeléséhez a kabinet határozatára van szükség, amit a tervek szerint még ma meghoznak.



Gerald Ortner, Stájeroroszág tartomány rendőrfőnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az elkövető egy 21 éves osztrák állampolgár volt, két lőfegyvert használt, amelyeket törvényesen birtokolt.



Mint mondta, a grazi iskola elleni támadásban tíz ember vesztette éltét, az áldozatok közül hatan nők, hárman férfiak, az elkövető pedig önkezűleg vetett véget életének.



A tettes indítékát egyelőre homály fedi. Gerhard Karner osztrák szövetségi belügyminiszter szerint az oktatási intézmény egyik egykori diákjáról van szó, aki nem végezte el a szóban forgó középiskolát. A tettes korábban nem volt ismert a hatóságok előtt.



Elke Kahr, Graz polgármestere korábban közölte, hogy számos diák és tanár is megsebesült, sok sebesültet kórházba szállítottak.



A rendőrség több egysége és a Cobra különleges egység is részt vett az akcióban, amely délelőtt 10 óra körül kezdődött a grazi Dreierschützengassén lévő középiskolánál.