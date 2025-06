Izrael kitoloncolta Greta Thunberget egy Gázába tartó humanitárius hajóról való őrizetbe vétel után

Az izraeli hatóságok kitoloncolták Greta Thunberget, miután a svéd klímaaktivistát egy Gáza felé tartó civil hajón őrizetbe vették. A Madleen nevű hajót az izraeli haditengerészet hétfőn állította meg nemzetközi vizeken, majd a fedélzetén utazókat – köztük Thunberget – a dél-izraeli Asdód kikötőjébe kényszerítették.



Az izraeli külügyminisztérium által közzétett fotók szerint Thunberget és három másik aktivistát kedd hajnalban visszarepítették Európába, állítólag Franciaországon keresztül Svédországba tartottak. A négy aktivista önként hagyta el az országot, míg a hajón tartózkodó további nyolc személy ezt megtagadta, ezért őket idegenrendészeti őrizetbe vették. Ők 96 órán belül kényszerkitoloncolás elé néznek.



A hajó, amelyet az izraeli hivatalos kommunikáció „szelfi-jachtnak” nevezett, az úgynevezett Freedom Flotilla Coalition szervezésében indult útnak. A flottilla célja az volt, hogy tiltakozzon a Gázai övezet izraeli tengeri blokádja ellen, amelyet 2007 óta tartanak fenn. A mostani küldetés része annak a régóta tartó kampánynak, amely a blokád megtörésére és a palesztinok humanitárius támogatására törekszik.



A Madleen fedélzetén Thunbergen kívül olyan ismert személyiségek is utaztak, mint Rima Hassan francia EP-képviselő és Liam Cunningham ír színész. A flottillával ezúttal nem történt erőszakos incidens, ellentétben a 2010-es tragikus esetekkel, amikor kilenc aktivista halt meg egy izraeli kommandós rajtaütés során.



Az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz szerint a hatóságok megpróbálták levetíteni Thunbergnek és társainak a 2023. októberi Hamasz-támadásról készült dokumentumfilmet, ám ők ezt visszautasították. Katz a flottilla résztvevőit „antiszemita aktivistáknak” nevezte, akik szerinte figyelmen kívül hagyják a palesztin oldalon elkövetett atrocitásokat.



Thunberg az elmúlt hónapokban többször is kiállt a palesztinok mellett, és a svéd kormányt felszólította, hogy ítélje el a Madleen utasainak „elrablását”. A svéd külügyminiszter, Maria Malmer Stenergard ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy a svéd állampolgárok nem voltak veszélyben izraeli őrizetben, és nem szorultak segítségre.

BREAKING: Press statement by Gaza Freedom Flotilla:



"We have just received confirmation that all 12 volunteers from the 'Madleen' are currently at Ashdod Port. They are being processed and transferred into the custody of Israeli authorities. They are expected to be moved to the... pic.twitter.com/psXuv2iISW