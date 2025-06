USA

Gumilövedékkel lőttek meg egy ausztrál újságírót a Los Angeles-i zavargások során - videó

Gumilövedék találta el Lauren Tomasi, a 9News Australia tudósítóját, miközben élő adásban számolt be a Los Angelesben zajló bevándorlásellenes tüntetésekről. Az újságírónő maga és munkaadója is megerősítette az incidenst.



Az eset vasárnap történt, amikor Tomasi épp a város Metropolitan Detention Center nevű fogdájának közelében zárta le élő bejelentkezését. A környéken ekkor már feszült összecsapások zajlottak a demonstrálók és a rohamrendőrök között.



A felvételen is látható, amint egy rendőr a riporternő mögül gumilövedéket lő ki, amely Tomasi lábát találja el. Az újságírónő a történtek után az X-en (korábban Twitter) így nyilatkozott:



„Kicsit fáj, de jól vagyok.”



A 9News hírműsorában később úgy fogalmazott:



„Ez sajnos az egyik szomorú realitása annak, ha az ember ilyen eseményekről tudósít. Nagyon feszült nap volt ma Los Angeles utcáin.”



A zavargások pénteken robbantak ki, miután a bevándorlási hivatal (ICE) több napszámost tartóztatott le egy Home Depot barkácsáruház parkolójában, a Westlake városrészben. A fellépés heves tiltakozást váltott ki, és több városban – köztük Los Angelesben – napokon át tartó tüntetések és erőszakos összecsapások követték.



Donald Trump elnök válaszul a Nemzeti Gárda bevetését rendelte el, amelyet Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója élesen bírált, „alkotmányellenes és önkényes” lépésnek nevezve.



Az ausztrál Külügyminisztérium közleményben reagált a történtekre:



„Az újságíróknak biztonságban kellene végezniük a munkájukat.”