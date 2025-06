Izrael őrizetbe vette Greta Thunberget a gázai segélyszállító hajón - videók

Az izraeli haditengerészet hétfő hajnalban elfogta a Madleen nevű civil hajót, amely humanitárius segélyt próbált eljuttatni a Gázai övezetbe. A Freedom Flotilla Coalition (Szabadság Flottilla Koalíció) által működtetett hajó fedélzetén több ismert személy is tartózkodott, köztük Greta Thunberg klímaaktivista, Rima Hassan francia európai parlamenti képviselő, valamint Liam Cunningham ír színész.



A hajót nemzetközi vizeken állították meg, majd az izraeli hatóságok Asdód kikötőjébe vontatták. Az izraeli külügyminisztérium megerősítette az akciót, hozzátéve, hogy az utasokat „szendviccsel és vízzel látták el, senki nem sérült meg”, és szerinte az egész akció csak „egy média-show” volt.



„A szelfihajó utasai biztonságban vannak. A műsornak vége” – írták az X platformon.

All the passengers of the 'selfie yacht' are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO