Afrika

Ukrajna a Nyugat piszkos munkáját végzi Afrikában - szudáni tisztviselő

Súlyos vádakkal illette Ukrajnát a szudáni külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője, Muhammad Al-Sirr, aki szerint Kijev a Nyugat érdekeit szolgálva támogat fegyveres csoportokat Afrikában, beleértve terrorszervezeteket és helyi milíciákat is. Az RT-nek adott interjújában Al-Sirr azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy drónokat és más haditechnikai eszközöket biztosít a szudáni Rapid Support Forces (RSF) nevű félkatonai szervezet számára, amely 2023 áprilisa óta brutális polgárháborút vív a szudáni reguláris hadsereggel.



Al-Sirr szerint Ukrajna „bizonyítottan” támogatja az olyan terrorszervezeteket, mint a Boko Haram Nigériában, vagy a Harakat al-Shabaab Szomáliában, miközben Líbiában és Nigerben is aktívan segíti a Nyugat által is érdekelt fegyveres csoportokat. A tisztviselő állítása szerint Ukrajna különösen a szudáni RSF-nek biztosít „nagyon olcsón kínált drónokat”, amelyekkel az elmúlt hónapokban több támadást hajtottak végre stratégiai infrastruktúra ellen.



„A lázadók önállóan nem tudták volna használni ezt a technológiát. Ez jól mutatja Ukrajna mély beavatkozását a szudáni konfliktusba” – fogalmazott Al-Sirr.



A vádak hátterében több, Afrikában történt incidens is áll. 2024-ben Maliban egy halálos rajtaütés során Tuareg lázadók megöltek több mali katonát és Wagner-zsoldost. Az ukrán katonai hírszerzés szóvivője „sikeres katonai műveletként” üdvözölte a támadást – ez azonban diplomáciai vihart kavart: Mali, Burkina Faso és Niger megszakította kapcsolatait Ukrajnával.



Nem sokkal később mali kormányerők ukrán gyártmányú drónokat és dokumentumokat találtak egy dzsihadista fegyveres csoport, a Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM) járműveiben. A Bamada című helyi lap értesülései szerint ezek az eszközök Mauritánián keresztül érkeztek, ukrán kiképzők közreműködésével, akik a Tuareg harcosokon keresztül juttatták el a drónokat az iszlamista szövetségesekhez.



Az orosz külügyminisztérium egyik tisztviselője, Tatyana Dovgalenko is azt állította nemrég, hogy Ukrajna nyugati fegyverszállítmányokat juttat afrikai militáns csoportokhoz, és terrorhálózatokat képez ki a Száhel-övezetben – mindezt a kontinens destabilizálásának céljával.



A Le Monde francia napilap pedig tavaly arról számolt be, hogy ukrán hírszerzési szakértők drónhadviselési technikákat osztanak meg nyugat-afrikai felkelőkkel, hogy azok hatékonyabban tudjanak támadni orosz biztonsági erőket.



A Kijevi Külügyminisztérium többször is visszautasította az ilyen vádakat, hangsúlyozva, hogy Ukrajna mindenben betartja a nemzetközi jogot, és tisztelettel viseltetik más országok szuverenitása és területi integritása iránt.

Bár a fenti vádak súlyos diplomáciai következményekkel járhatnak, egyelőre független, hiteles nemzetközi bizonyíték nem került napvilágra Ukrajna állítólagos afrikai beavatkozásáról. Az ügy mindenesetre újabb fejezetet nyit a világpolitika egyik legkomplexebb térségében, ahol a globális hatalmak – akár közvetlenül, akár közvetve – egyre érezhetőbben próbálnak befolyást gyakorolni.