USA

Elon Musk: Ez nincs rendben - így reagált a techmilliárdos a Los Angeles-i zavargásokra

A biztonsági erők könnygázt és gumilövedékeket vetettek be, miközben a bevándorlásellenes razziák elleni tüntetések harmadik napja is folytatódnak. 2025.06.09 14:12 ma.hu

Már harmadik napja tartanak az erőszakos tüntetések Los Angelesben a bevándorlási razziák nyomán, miközben Elon Musk is megszólalt a kialakult káoszról. A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója az X-en (korábban Twitter) tett közzé egy képet és rövid kommentárt a zavargásokról, amely gyorsan felkeltette a közvélemény figyelmét.



A felvételen egy álarcos tüntető látható, amint egy összetört Waymo önvezető autó tetején állva mexikói zászlót lobogtat, miközben körülötte más járművek lángolnak. A képhez Musk mindössze ennyit írt: „Ez nincs rendben.”



A felkelés múlt pénteken kezdődött, amikor a hatóságok razziát tartottak több kaliforniai városban, köztük Paramountban és Comptonban. Több mint száz embert tartóztattak le illegális bevándorlás gyanújával. A tüntetők egy része megpróbálta feltartóztatni a határőrség járműveit, és köveket, törmeléket hajított az intézkedő tisztekre. A válasz nem maradt el: könnygázt, paprika-labdákat és villanógránátokat vetettek be a rendfenntartók.



A zavargások súlyosságát jelzi, hogy a Waymo – az Alphabet (a Google anyavállalata) önvezető járműszolgáltatója – ideiglenesen felfüggesztette tevékenységét Los Angeles belvárosában, miután több járművüket felgyújtották a tüntetések során.



Musk nyilvános megnyilvánulása azért is figyelemre méltó, mert az utóbbi időben hűvös viszony alakult ki közte és Donald Trump elnök között, főként a vitatott adó- és költségvetési csomagjuk miatt. Most azonban úgy tűnik, a techvállalkozó a rendpárti szövetségi fellépés mellé állt, legalábbis a zavargásokkal szembeni elutasító álláspontját egyértelművé tette.



Trump vasárnap további 2000 főnyi nemzeti gárdistát vezényelt Los Angelesbe azzal a céllal, hogy – szavai szerint – „felszabadítsák” a várost a bűnöző bevándorlók inváziója alól. Az elnök utasította a belbiztonsági, védelmi és igazságügyi minisztereket, hogy hangolják össze a szövetségi fellépést a rend helyreállítása érdekében.



A szövetségi beavatkozást azonban hevesen bírálta Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom, aki „alkotmányellenes és politikai indíttatású hatalomátvételnek” nevezte a Nemzeti Gárda állami irányítás alóli kivonását. A kormányzó követeli, hogy Trump vonja vissza a parancsot, és adja vissza az irányítást az állami vezetésnek.



Miközben a helyzet továbbra is feszült, a közvélemény megosztott. Egyesek szerint a kemény fellépés elengedhetetlen a rend visszaállításához, mások szerint a szövetségi kormány túlzott erőszakot alkalmaz, és ezzel csak tovább mélyíti a társadalmi törésvonalakat.



Egy dolog azonban biztos: Los Angeles most nemcsak a migrációs válság, hanem az amerikai demokrácia működésének próbája elé is állította az országot. És ez a próbatétel messze túlmutat a város határain.

This is not ok pic.twitter.com/feOtg6f6ge — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2025