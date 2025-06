Katasztrófa

Parajd - Szeizmográfokat telepítettek a sóbánya köré, lézeres drónokkal figyelik a beomlásokat

Három szeizmográfot telepített az elöntött parajdi sóbánya köré a román földtani kutatóintézet (INCDFP), közben pedig professzionális drónokkal a levegőből monitorozzák a katasztrófa sújtotta övezetet. 2025.06.08 22:45 MTI



A műszeres mérésekkel a további beomlásokat és a víz alá került bánya mélyén zajló jelenségek dinamikáját tartják megfigyelés alatt, a kockázatok pontos felmérése, valós idejű észlelése érdekében.



A szeizmográfokkal a föld alatt bekövetkező esetleges omlások által okozott rezgéseket rögzítik, a LiDAR-technológiát használó, lézeres távmérésre alkalmas drónokkal pedig naponta háromdimenziós, részletes (másfél milliárd képpontból álló) térképet készítenek a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem szakemberei arról a két négyzetkilométernyi veszélyeztetett övezetről, ahol a Korond-patak vize is betört a bányába.



Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár szerdán azt mondta, hogy a bánya teljes egészében víz alá került, a föld mélyébe ömlött víz mennyiségét 4 millió köbméterre becsülte.

A román katasztrófavédelem hétfőn hivatalosan is segítséget kért az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül, ennek eredményeképpen pedig nyolc magyar, német, spanyol és holland szakember csatlakozott a parajdi sóbánya helyzetét felmérő, megmentésének lehetőségeit tanulmányozó román szakemberekhez.



Közben a vízügyi hatóságok közölték, hogy továbbra is rendkívül magas a Kis-Küküllő vizének sótartalma, ihatatlan a vezetékes víz, ezért továbbra is érvényben van a veszélyhelyzet tizenhat Maros megyei településen, ahova tartályokban szállítanak ivóvizet 39 ezer lakos számára.



A vezetékes víz csak tisztálkodásra, mosására, takarításra használható. A Maros megyei katasztrófavédelem közölte: az állami tartalékokból 74 ezer köbméter, a marosvásárhelyi Aquaserv vízművektől pedig 78 ezer liter ivóvizet vett át, és megkezdte a tartályok átadását a helyi önkormányzatoknak.



A vezetékes ivóvíz nélkül maradt térség legnagyobb településén, a húszezer lakosú Dicsőszentmártonban tíz tartályt helyeztek el, Vámosgálfalvára három, a kisebb településekre pedig egy-egy tartályt telepítettek, ahonnan a lakosság ivóvízhez juthat. A háziállatok itatására 12 500 liter vizet szállítanak a térségbe.