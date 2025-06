Breaking news

Új nyomok kerültek elő Madeleine McCann ügyében

Madeleine McCann eltűnésének ügyében nyomozó hatóságok potenciális bizonyítékokat gyűjtöttek Portugáliában, Praia da Luz közelében található elhagyatott épületeknél – számolt be róla több brit lap, köztük a Daily Express. A rendőrségi csapatok már a második napja kutatnak a környéken, ahol a kislány 18 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt.



A német és portugál rendőrség együttműködésében zajló keresés során a nyomozók csákányokkal, ásókkal és láncfűrészekkel tisztították meg a sűrű növényzetet, és ástak a környéken található romos épületek körül. Kedd reggel a helyi tűzoltók egy kutat is kiszivattyúztak, hogy annak fenekét is átvizsgálják lehetséges nyomok után kutatva.



A mostani kutatásokat a német nyomozók kezdeményezték, akik a jelenlegi első számú gyanúsított, Christian Brueckner elleni bizonyítékokat keresik. A német férfit 2005-ben egy 72 éves nő megerőszakolása miatt elítélték, és jelenleg is börtönbüntetését tölti. Amennyiben nem emelnek ellene újabb vádat, szeptemberben szabadulhat.



Brueckner 2000 és 2017 között többször is megfordult a térségben, és korábbi keresések során fényképek és videók is előkerültek róla a közeli Barragem do Arade víztározónál, amelyet már tavaly is átkutattak. Ez a helyszín egyébként már 2008-ban is célpont volt, amikor egy portugál ügyvéd saját költségén búvárokat küldött a víz alá egy bűnözői forrás tippje alapján.



A beszámolók szerint a nyomozók 21 különböző területet terveznek átvizsgálni, beleértve azokat a helyszíneket, ahol a Madeleine eltűnésének idején árkokat ástak, valamint kutakat, víztartályokat és romos épületeket.



A brit rendőrség (Metropolitan Police) megerősítette, hogy tudomásuk van az akcióról, ugyanakkor brit nyomozók nem vesznek részt a műveletben.



A Madeleine McCann eltűnésének 18. évfordulóját idén áprilisban tartotta meg a család. A Leicestershire megyei Rothley-ből származó szülők, Kate és Gerry McCann, közleményükben kislányukat „gyönyörűnek és egyedinek” nevezték, és ígéretet tettek arra, hogy nem adják fel a keresést.



„Bár nincs jelentős hírünk, eltökéltségünk, hogy minden követ felforgassunk, töretlen. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megtaláljuk Madeleine-t” – áll a család közleményében.



Áprilisban a brit kormány több mint 100.000 font többlettámogatást hagyott jóvá a Scotland Yard nyomozóinak, akik továbbra is részt vesznek az ügy vizsgálatában.



Madeleine 2007-ben, hároméves korában tűnt el egy portugáliai nyaralás során, miközben szülei vacsorázni mentek, ő pedig két kisebb testvérével együtt aludt a szállodai szobában. Az ügy azóta is az egyik legismertebb eltűnési eset világszerte, és a legújabb fejlemények ismét reményt adhatnak a megoldásra.