Katasztrófa

Gulyás Gergely: a sóbánya fölötti patakot korábban el kellett volna terelni

A parajdi tragédia mögött egyértelműen emberi mulasztás áll - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten a Kormányinfón, kiemelve: a magyar kormány minden segítséget megad.



Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány tárgyalt a Székelyföldön bekövetkezett természeti csapásokról is, meghallgatva a Hargita megyei tanács elnöke, Bíró Barna Botond beszámolóját is.



Egyértelműnek nevezte, hogy a parajdi tragédiát elkerülhetővé tette volna, ha a sóbánya fölötti patakot korábban elterelték volna. Ez óriási emberi mulasztás, a felelősség megállapítása pedig a román hatóságok feladata - közölte.



Hozzátette, a magyar kormány az RMDSZ-szel és a Hargita Megyei Tanáccsal tartja a kapcsolatot, és minden segítséget megad.



Magyar kutatók is aktívan bekapcsolódtak abba az űrgeodéziai megfigyelő rendszerbe, magyar vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberek is a helyszínre érkeztek, a kormány képviseletében Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai politikai államtitkár járt a helyszínen. Gyorssegélyként a kormány 10 millió forintot adott, és az Ökumenikus Segélyszervezet is segélyprogramot is indított - számolt be Gulyás Gergely.