Külföld

Gyilkosság miatt felel az a francia rendőr, akinek tette miatt két évvel ezelőtt zavargások robbantak ki

Gyilkosságért kell bíróság elé állnia annak a francia rendőrnek, aki 2023. június 27-én a Párizshoz közeli Nanterre-ben egy közúti ellenőrzéskor lelőtt egy ellenálló tizenévest, ami Franciaország-szerte elővárosi zavargásokat váltott ki - jelentette be kedden a nanterre-i bíróság elnöke és ügyésze.



"A nanterre-i büntetőbíróság két vizsgálóbírójának ma megjelent vádirata elrendelte a rendőrtiszt esküdtszék elé állítását szándékos emberölés miatt" - olvasható a közleményben. A tájékoztatás szerint a perre 2026 második vagy harmadik negyedévében kerülhet sor.



Az öt éjszakán át tartó zavargások, amelyek során középületeket és gépjárműveket gyújtottak fel tűzijátékokkal, valamint üzleteket fosztottak ki, azt követően kezdődtek 2023 júniusában, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben június 27-én egy rendőr agyonlőtte Nahel M. 17 éves helyi fiút, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor.



A rendőr elmondása szerint veszélyben érezte saját és társa életét.

Az igazoltatásról készült felvétel azonban ezt nem támasztotta alá, ezért a 38 éves motoros rendőrt előzetes letartóztatásba helyezték, majd szándékos emberölés miatt eljárás indult ellene, amit most a vizsgálóbírók és az ügyészség is jóváhagyott.



A tinédzser halála a rendőri erőszak jelképévé vált Franciaországban.



A megvádolt rendőr, Florian M. 2023-ban öt hónapig volt előzetes letartóztatásban, mielőtt bírósági felügyelet mellett szabadlábra helyezték.



"Fenntartjuk, hogy a lövöldözés jogszerű volt, és ezt vállaljuk a bíróság előtt" - mondta az AFP hírügynökségnek Laurent-Franck Lienard, a vádlott rendőr ügyvédje.



A lelőtt fiú családjának jogi képviselője, Frank Berton viszont "elégedettségének" adott hangot. Szerinte az igazságszolgáltatás "csak a jogot alkalmazta", amikor a rendőr bíróság elé állítását elrendelte.



"Mindig is azt mondtuk, hogy nem kétséges, az ügyet gyilkosságnak kell minősíteni, az ügyészség ugyanezen a véleményen volt, és a két vizsgálóbíró most ugyanezen a véleményen van. Most már csak az esküdtszéket kell meggyőznünk" - mondta az ügyvéd.