Erőszak

Többen égési sérüléseket szenvedtek Colorado államban

Többen égési sérüléseket szenvedtek Colorado államban egy Izrael mellett kiálló szolidaritási eseményen vasárnap, amikor egy férfi gyújtópalackkal támadt emberekre.



A Boulder városában történt incidenst a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója célzott terrortámadásként említette. Kash Patel közleménye szerint teljes körű nyomozást indítottak.



A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették, de személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



A sebesültek állapotáról sem tettek közzé részletes információt, értesülések szerint egy nőt életveszélyes állapotban vittek kórházba.



Jared Polis, Colorado állam kormányzója a bűncselekményt "szörnyűséges terrortámadásként" említette közleményében, miközben Danny Danon izraeli ENSZ-nagykövet úgy fogalmazott, hogy a zsidókkal szembeni terror "nem áll meg Gáza határánál, hanem Amerika utcáit is perzseli".



Steve Redfearn, Boulder rendőrfőnöke azt közölte: helyi idő szerint vasárnap délután kaptak bejelentést arról, hogy egy felfegyverzett férfi több embert megpróbált felgyújtani.



A támadás egy civil szervezet, a "Run for Their Lives" rendezvényén történt, amely egy globális kezdeményezés részeként szolidaritási futásra és gyaloglásra hívta a helyieket a Hamász által fogva tartott, 2023. október 7-én elhurcolt zsidó túszok szabadon bocsátását követelve.