Fico - Az uniós vétójog eltörlése a közösség végét és háborús veszélyt is jelenthet

Robert Fico szlovák miniszterelnök keményen bírálta az Európai Unió azon terveit, melyek szerint eltörölnék a tagállami vétójogot a külpolitikai döntésekben, és áttérnének a minősített többségi szavazásra (QMV). A kormányfő szerint ez az EU végét jelentheti, és akár egy „hatalmas katonai konfliktus előfutára” is lehet.



Fico a Budapesten megrendezett Konzervatív Politikai Akciókonferencián (CPAC) csütörtökön kijelentette:



„A kötelező politikai vélemény kikényszerítése, a vétójog eltörlése, a szuverén és bátor tagállamok megbüntetése, az új vasfüggöny, a háború előnyben részesítése a békével szemben – mindez a közös európai projekt végét jelenti. Ez az, ami eltávolít bennünket a demokráciától.”



A vétójog az EU külpolitikájának egyik alapköve: jelenleg minden külpolitikai döntéshez egyhangú támogatás szükséges. Ez biztosítja, hogy minden tagállam – méretétől függetlenül – beleszólhasson a közös döntésekbe. Az utóbbi időben azonban Brüsszelből érkeztek olyan javaslatok, melyek szerint hatékonyabbá válna az uniós működés, ha a döntések minősített többségi szavazással születnének – különösen az orosz-ukrán háború és a kapcsolódó szankciók fényében.



Ez az elképzelés azonban erős ellenállásba ütközik több közép-európai tagállam részéről, különösen Szlovákia és Magyarország részéről, amelyek szkeptikusak a háborús támogatással és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban.



Fico nem először emeli fel a szavát Brüsszel politikájával szemben. Májusban Moszkvában, a Győzelem Napja alkalmából tett látogatása során biztosította Vlagyimir Putyin elnököt, hogy Szlovákia meg fogja vétózni az orosz olaj és gáz uniós tilalmát, ha erre sor kerülne. Magyar kollégája, Orbán Viktor is hasonlóan nyilatkozott:



„A vétójog eltörlése elvenné a kisebb tagállamok szuverenitását” – mondta a magyar miniszterelnök, hozzátéve, hogy Brüsszelnek tiszteletben kell tartania a tagállamok érdekeit, nem csupán szimbolikusan, hanem ténylegesen is.



Bár Magyarország eddig formálisan még nem vétózott meg uniós szankciós csomagot, többször is késleltette azok elfogadását, ezzel alkuhelyzetet teremtve saját gazdasági és politikai érdekeinek érvényesítésére.



Szlovákia és Magyarország egyaránt ellenezték az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatást. Budapest például több uniós döntést blokkolt vagy késleltetett arra hivatkozva, hogy azok nem szolgálják a nemzeti érdeket és növelik az eszkaláció veszélyét. Fico ismételten hangsúlyozta, hogy a konfliktus rendezéséhez nem fegyverekre, hanem béketárgyalásokra van szükség.

Az EU jelenleg a 18. szankciócsomagot készíti elő, amely az orosz energia- és pénzügyi szektor korlátozását célozza. Ezek elfogadásához még mindig egységes támogatás szükséges, és jelenlegi formájában minden hat hónapban újra kell azokat szavazni – ami lehetőséget biztosít a vétójog gyakorlására is.



A minősített többségi szavazás bevezetése egyértelműen az EU integrációjának mélyítését szolgálná, de a kisebb vagy eltérő álláspontot képviselő országok joggal tartanak attól, hogy véleményük háttérbe szorulna. Fico szerint ez a lépés az európai demokrácia felszámolásának irányába mutat, és súlyos következményei lehetnek:



„A közös döntéshozatal egyensúlyának megbontása nem csak a közösség felbomlását vetítheti előre, hanem – a jelenlegi geopolitikai feszültségek közepette – akár egy újabb nagyszabású háború kirobbanásához is vezethet.”



A vita tehát nem csupán technikai kérdés: az Európai Unió jövőjéről, irányáról és értékeiről szól.