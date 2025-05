USA

Kína elítéli az Egyesült Államokban tanuló kínai diákok vízumának visszavonását

Az Egyesült Államokban tanuló kínai diákok vízumának visszavonása Washington diszkriminatív és politikai indíttatású fellépése a tanulókkal szemben, ezzel pedig megsértik jogaikat és a kétoldalú tudományos csereprogramokat is - közölte a kínai külügyminisztérium csütörtökön.



"Az amerikai fél az ideológia és a nemzetbiztonság ürügyén indokolatlan módon vonná vissza a kínai diákok vízumait" - mondta Mao Ning külügyminisztériumi szóvivő.



Mao hozzátette, hogy Peking hivatalos tiltakozást nyújtott be Washingtonnak, és határozottan ellenezte a lépést, amely súlyosan aláássa állampolgárainak törvényes jogait és érdekeit, akadályozva továbbá a normális oktatási és kulturális cseréket - fogalmazott.



"A lépés leleplezi az úgynevezett szabadság és nyitottság hamisságát, amelyet az Egyesült Államok védelmez, és csak tovább rontja nemzetközi megítélését és hitelességét" - jelentette ki.



Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten bejelentette, hogy visszavonják az Egyesült Államokban tanuló kínai diákok vízumait, különösen azokét, akik szerintük a Kínai Kommunista Párttal állnak kapcsolatban, vagy kulcsfontosságú szakterületekre iratkoztak be, de továbbiakban nem részletezte a lépést.



A washingtoni belbiztonsági minisztérium múlt csütörtökön jelentette be, hogy a Harvard Egyetem ezután nem fogadhat külföldi hallgatókat az Egyesült Államok Diák- és Cserelátogatói Programja (SEVP) keretében. A döntés indokaként az egyetem "terroristapártoló" tevékenységét nevezték meg.



Az új határozat értelmében a már az egyetemen tanuló külföldi diákoknak - köztük számos kínai állampolgárnak is - a következő tanvére más intézménybe kell átiratkozniuk, ellenkező esetben elveszíthetik diákvízumukat.



Mao Ning külügyi szóvivő erre múlt pénteken úgy reagált, hogy Peking határozottan kiáll külföldön tanuló diákjai és tudósai jogai, illetve érdekei mellett, és ellenzi az amerikai-kínai oktatási együttműködések politikai célokra való felhasználását.