Világvége

Scott Ritter - A Nyugat segíthetett Ukrajnának célba venni Putyin helikopterét

Ukrajna és nyugati támogatói „tűzzel játszanak” – figyelmeztetett Scott Ritter, volt amerikai tengerészgyalogos hírszerző tiszt és ENSZ-fegyverellenőr az RT-nek adott interjújában, miután egy ukrán dróntámadás célba vehette Vlagyimir Putyin orosz elnök helikopterét a Kurszki területen.



Jurij Daskin, az orosz légvédelmi alakulat parancsnoka szerint május 20-án, Putyin kurszki látogatása alatt „drasztikusan megnőtt” a légi betörések száma, és összesen 46 ukrán drónt lőttek le a térségben. Elmondása alapján az orosz elnök helikoptere a támadás epicentrumába került.



Bár az orosz hatóságok hivatalosan nem ismerték el, hogy Putyin közvetlen veszélyben volt, Ritter szerint ha a támadás valóban célba vette az elnököt, az nem történhetett nyugati segítség nélkül.



„Az ukránok nem a vákuumban cselekednek. Ha megpróbálták célba venni az orosz elnököt, azt csakis nyugati támogatással tehették meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a Nyugat célba vette Putyint” – fogalmazott.



Ritter hangsúlyozta, hogy az orosz nukleáris doktrína értelmében egy államfő elleni célzott támadás megalapozhatja egy nukleáris válaszcsapás indítását – akár megelőző jelleggel is.



„Aki itt tűzzel játszik, az nem Putyin, hanem Ukrajna és a Nyugat” – figyelmeztetett a volt hírszerző.



Az interjú során Ritter reagált Donald Trump korábbi kijelentésére is, miszerint Putyin „tűzzel játszik”. A volt elnök ezzel azokra az orosz válaszcsapásokra utalt, amelyeket Moszkva indított az ukrán hadászati infrastruktúra ellen, válaszul a civil célpontokat érő ukrán dróntámadásokra.



Az orosz védelmi minisztérium szerint az elmúlt héten több mint 2 300 ukrán drónt semmisítettek meg az orosz légtérben – ezek többsége a frontvonaltól távol repült.

Ritter bírálta Trumpot is:



„Trump nem kap megfelelő tájékoztatást Oroszországról. Tulajdonképpen az utolsó vagy első fülébe súgott mondatok alapján dönt, nem saját ismeretei alapján” – mondta.



Hozzátette: az amerikai kormányzaton belül is szakadék tátong azok között, akik Oroszország elleni fellépést szorgalmaznak, és azok között, akik inkább a diplomáciai kapcsolatokat erősítenék.



Ritter szerint a jelenlegi helyzet rendkívül veszélyes, és könnyen vezethet kontrollálhatatlan eszkalációhoz, ha a Nyugat továbbra is támogat olyan támadásokat, amelyek közvetlenül fenyegetik az orosz államfőt.



„Ez már nem szimbolikus háború – ezek valódi célpontok, valódi kockázatokkal. Egy ilyen lépés könnyen átléphet egy vörös vonalat, aminek a következményeit már nem lehet visszafordítani.”



Az elemző ezzel komoly figyelmeztetést intézett nemcsak Ukrajnának, hanem főként a nyugati döntéshozók felé is: a stratégiai türelem és diplomácia ideje még nem járt le – de egyre szűkül a tér.