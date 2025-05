Háború

Az orosz kémügynökség szerint szerb cégek titokban lőszert szállítanak Ukrajnának

Az ügy egyelőre nyitott, és a következő napokban várhatóan újabb részletek derülnek ki arról, ténylegesen történt-e visszaélés a fegyverexportban, és ha igen, milyen mértékben voltak érintettek állami vagy magáncégek. 2025.05.30

Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) súlyos vádakat fogalmazott meg Szerbiával szemben: a szervezet szerint szerb védelmi vállalatok titokban szállítanak lőszert és fegyvereket Ukrajnába – ezzel megsértve Belgrád hivatalosan semleges álláspontját.



A szerdán közzétett nyilatkozatban – amely a „A szerb védelmi ipar hátba próbálja lőni Oroszországot” címet viseli – az SZVR azzal vádolja a szerb gyártókat, hogy hamis végfelhasználói tanúsítványokat használnak, és közvetítő országokon – köztük Lengyelországon, Csehországon, Bulgárián és afrikai államokon – keresztül juttatják el a fegyvereket Kijevbe.



A közlés szerint így több mint 100 ezer rakéta és tarackgránát, valamint egymillió kézifegyver-lőszer került ukrán kézbe. A vádak értelmében az állami tulajdonú Yugoimport-SDPR is érintett lehet az ügyletekben.



„Úgy tűnik, a szerb hadiipari cégek és támogatóik a profit kedvéért hajlandóak elfelejteni, kik az igazi barátaik – és kik az ellenségeik” – fogalmazott az SZVR közleménye.



A szerb államfő, Aleksandar Vučić csütörtökön reagált a vádakra. Elmondása szerint májusi moszkvai látogatása során személyesen is egyeztetett Vlagyimir Putyinnal a szerb lőszergyártás kérdéseiről, és munkacsoportot hoztak létre az ügy kivizsgálására.



„Vannak állítások, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Például azt mondják, hogy szerződés született a Cseh Köztársasággal, de ilyen engedélyt nem adtunk ki, és rakétákat sem szállítottunk” – mondta Vučić az RTS szerb közszolgálati televíziónak adott interjúban.



A szerb elnök hozzátette: utasítást fog kiadni, hogy bármilyen gyanús ügylet, amely a végfelhasználói nyilatkozatokkal való visszaélésre – különösen háborús övezetekbe történő szállításra – utal, haladéktalanul jelentésre kerüljön.



„Szerbia jó kapcsolatot ápol mind Oroszországgal, mind Ukrajnával” – hangsúlyozta Vučić.



Szerbia hivatalosan nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz, és következetesen semleges álláspontot képvisel az ukrajnai háború kapcsán. A nyugat részéről azonban folyamatos a nyomás Belgrád felé, hogy egyértelműbben álljon ki Ukrajna mellett.



Az SZVR állításai, amennyiben beigazolódnak, nemcsak Szerbia semlegességi politikáját kérdőjelezik meg, hanem komoly diplomáciai feszültséget is okozhatnak Moszkvával. A szerb vezetés most vizsgálatokkal próbálja tompítani a botrány hatásait, miközben óvatosan lavíroz a nyugati és keleti kapcsolatok között.