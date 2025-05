Életmód

Felszolgálhatnak medvehúst a szlovákiai vendéglők

Engedélyezték a medvehús fogyasztását Szlovákiában - jelentették szlovákiai magyar nyelvű hírportálok.



A Felvidék.ma szerint a szlovák Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozó szervezetek jogosultak lesznek a problémás medvék kilövését követően azok húsának értékesítésére, ha minden előírt feltétel teljesül.



Filip Kuffa, a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára hétfőn a közösségi médiában azt írta, hogy minden egyes problémásnak minősített és szabályosan elejtett medve húsa fogyasztásra kerülhet.



"A medvehús ehető, és megfelelő jogi keretek között el is adható" – fogalmazott az államtitkár a lap szerint.



Azok, akik tovább szeretnék értékesíteni a medvehúst, például vendéglátóipari egységek számára, kötelesek beszerezni az úgynevezett CITES-tanúsítványt, amely igazolja, hogy az adott egyedet legálisan lőtték ki, és lehetővé teszi, hogy a húsból készült ételeket éttermek is kínálhassák.



Filip Kuffa hozzátette: a folyamat teljesen törvényes, és minden érintett – a medvék elejtését végző szervezetek, illetve a medvehúst kínáló éttermek – a megfelelő engedélyek birtokában lesznek.

"Az államtitkár ezzel a kijelentéssel beismeri, hogy a minisztérium lehetővé teszi a trófeavadászatot"



- reagálta Marián Hletko, a Mi vagyunk az erdő (My sme les) nevű kezdeményezés aktivistája a Denník N-nek, hozzátéve, ez is bizonyítja, hogy nem a problémás egyedek eltávolításáról van szó.



"Melyik külföldi vendég jönne ide lelőni egy faluszéli, konténeres medvét?" – tette fel a kérdést az aktivista.



Az ujszo.com internetes lap cikkében közölték azt is, hogy a környezetvédelmi minisztérium tavaly október óta 103 barnamedve kilövését engedélyezte, és Filip Kuffa szerint eddig 23 példányt öltek le, a tárca összesen 350 állatot akar kilövetni.



Több civil szervezet is feljelentést tett a minisztérium ellen, mivel a szlovák és az európai jogszabályok csak a konkrét problémás egyedek leölését engedélyezik, a tömeges kilövést nem - írták.



Bírálta az intézkedést az ellenzéki Progresszív Szlovákia párt képviselője, Tamara Stohlová is, aki szerint Kuffáék "mészárszékké változtatják a környezetvédelmi minisztériumot".