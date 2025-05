Katasztrófa

Kelemen Hunor - minden támogatást megadunk Parajdnak

Kelemen Hunor együttérzéséről biztosította a parajdi sóbányánál kialakult rendkívüli helyzet miatt a Hargita megyei község lakosait. Minden támogatást megadunk Parajdnak - írta Facebook-oldalán az erdélyi magyar politikus.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke rámutatott, hogy a sóbányát sújtó természeti katasztrófa miatt veszélybe került egy közösség "gondosan megtervezett és sok munkával felépített jövője".



"Meg kell találni a megoldást arra, hogy a sókitermelés folytatódhasson, és a gyógyulást kereső, illetve turisztikai céllal érkező vendégek továbbra is ellátogathassanak Parajdra" - húzta alá.



Közölte: az esőzések és áradások után az első feladat a kármentés, ezt követi a helyreállítás és a hosszú távú megoldások kidolgozása. "Nem engedhetjük, hogy az áradó víz veszélyeztesse a helyi közösség megélhetését" - húzta alá az RMDSZ elnöke, aki szerint az Országos Sóipari Társaság (Salrom) első számú prioritása a bánya teljes rendbetétele kell legyen.



A parajdi sóbányába kedden hatalmas mennyiségben zúdul be a víz, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak és megsérült a medrét védő geofólia. A betörő víz órákon belül elöntheti a regionális turizmus motorjának számító székelyföldi létesítményt - közölte kedden Bíró Barna Botond tanácselnök.



Petres Sándor, Hargita megyei prefektus úgy nyilatkozott: a víz ellenőrizhetetlen ütemben kezdett el beömleni a tárnákba, és nem lehet megfékezni, a megduzzadt patak becsült vízhozama több mint százszorosa a megszokottnak.



"Sajnos elvesztettük a csatát a természettel" - idézte a prefektust az Agerpres.

Mint közölte, megpróbálnak a bánya belsejében gátat emelni, hogy legalább a turistaövezet egy részét és a régi fejtési területet megmentsék. Aláhúzta: szakértők szerint a víz egyelőre nem fenyegeti a bánya stabilitását, hónapokba telne, hogy akkora mennyiségű sót oldjon fel a tárnákban, amitől ez veszélybe kerülne.



Petres Sándor biztosította Parajd és a környező települések lakosságát, hogy nincsenek egyedül ebben a küzdelemben. Közölte, hogy az ár levonulása után felmérik a helyzetet, és folytatják a patak medrénél elkezdett munkálatokat.



Az Országos Sóipari Társaság közleményben számolt be arról, hogy kimenekítette a sóbányából alkalmazottjait, munkagépjeit. A medermunkálatokról elmondta: bizonyos szakaszokon betonozására lesz szükség, és egy új csatorna kialakítására, amin elvezethető a megnövekedett vízmennyiség. A szabadidős tevékenység újraindítására a létesítmény strukturális vizsgálata után kerülhet sor.



A Székelyhon arról számolt be, hogy a helyiek kedden délután a sóbánya bejárata előtt gyertyákat helyeztek el és a helyzet javulásáért imádkoznak. Drónfelvételeken jól látható, amint a patak két újonnan kialakított vízelvezető medre egy-egy ponton a bánya fölött víznyelővé változott és elnyeli a leáramló hatalmas vízmennyiséget. A helyiek elkeseredését fokozza, hogy a hírportál helyszíni riportja szerint a községben több panzió bezárt, mert turisták hiányában nem tudják fizetni az alkalmazottakat.



Hargita megyében árvízkészültség van, miután az elmúlt napok esőzései nyomán több patak vízhozama megnövekedett. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) kedden este közölte: Fehér és Bihar megyéből is érkeztek csapatok a székelyudvarhelyi tűzoltóságra, akik segítenek felvenni a harcot az áradásokkal.



Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, melyet pénteken június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt. A Hargita megyei önkormányzat 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.



A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel. A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem várja a turistákat. Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ami segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségi panaszra is javallott.