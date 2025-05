Iparkatasztrófa

Többen meghaltak egy vegyi üzemben történt robbanás után Kelet-Kínában

Legalább öten meghaltak, többen megsérültek és további eltűnt emberek után kutatnak, miután nagy erejű robbanás rázta meg a kelet-kínai Santung tartomány egyik vegyi üzemét - jelentette a CCTV kínai állami televízió kedden.



A híradás szerint a robbanás helyi idő szerint kedden dél körül történt, a Shandong Youdao Chemical Co. vegyipari vállalatnál, amely Vejfang város egyik ipari parkjában található.



A több mint 500 embert foglalkoztató vállalat 47 hektáron terül el és növényvédő szereket, valamint orvosi felhasználásra szánt vegyi anyagokat gyárt.

A hatóságok szerint a robbanásban legalább öt ember meghalt, 19-en megsérültek és további hat embert még keresnek. A baleset okát jelenleg is vizsgálják.



A biztonsági szabályok be nem tartása miatt Kínában gyakran előfordulnak különféle robbanások. 2024-ben az északnyugat-kínai Ninghszia régióban, 2023-ban pedig a délkeleti Csianghszi tartományban történt robbanás vegyi üzemekben.



Az egyik legsúlyosabb eset 2015-ben, Tiencsin egyik veszélyes és gyúlékony vegyi anyagokat tartalmazó raktárában következett be, ahol két hatalmas robbanás több mint 170 ember halálát okozta, és további 700 ember megsérült.



Ugyanebben az évben 13 ember halt meg egy másik vegyi üzemben keletkezett robbanásban Santungban.