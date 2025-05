Válság

Merkel - Európának befellegzett

Angela Merkel, Németország korábbi kancellárja figyelmeztetett: az Európai Unió jövője forog kockán, ha tagállamai a közös megoldások helyett nemzeti hatáskörben korlátozzák a migrációt és a határforgalmat. A volt vezető ezzel nyíltan bírálta Friedrich Merz jelenlegi kancellár kormányának új, szigorított menekültügyi intézkedéseit.



Merkel a múlt héten, a neu-ulmi Southwestern Press Fórum rendezvényen szólalt fel, ahol „Szabadság” című visszaemlékezéseit is bemutatta.



„Nem hiszem, hogy az illegális migrációt döntően vissza tudjuk szorítani a német–osztrák vagy a német–lengyel határon” – mondta Merkel.



„Mindig is az európai megoldások híve voltam.”



A Merz-kormány új szabályozása, amelyet Alexander Dobrindt belügyminiszter mutatott be, megtiltja a menedékkérelmek benyújtását Németország teljes szárazföldi határszakaszán. Kivételt csupán a gyermekek, a várandós nők és más sérülékeny csoportok képeznek.



A döntés éles ellentétben áll Merkel 2015-ös „nyitott kapuk” politikájával, amelynek következtében több mint egymillió menekült érkezett Németországba a 2015–2016-os válság csúcspontján. A volt kancellárt akkor is sokan bírálták, és döntését politikailag „katasztrofálisnak” nevezték.



Merkel szerint a jelenlegi intézkedések alááshatják a schengeni övezetet és az uniós szabad mozgás alapelvét.



„Ha nem uniós szinten egyezünk meg a migrációs és utazási reformokról, akkor akár Európa pusztulását is láthatjuk” – figyelmeztetett.



A volt kancellár kiemelte, hogy az EU egységes fellépése elengedhetetlen nemcsak a menekültkérdés kezelésében, hanem az európai integráció megőrzése érdekében is.



A Merz-féle szigorítás nem véletlen: februári előrehozott választási kampányában a kancellár ígéretet tett a határellenőrzések erősítésére, válaszul a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt népszerűségének növekedésére.



Az AfD végül 20,8%-kal a második helyen végzett, ám a többi párt kizárta a koalíciós tárgyalásokból. A német Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) az AfD-t hivatalosan is „bizonyítottan szélsőséges szervezetként” minősítette, bár ezt az ítéletet jogi kifogások és közfelháborodás nyomán felfüggesztették. A kormánykoalíció több tagja azonban továbbra is jogi lépéseket keres egy esetleges betiltásra.



A német rendőrség szerint a jelenlegi határszigorítások csak néhány hétig maradhatnak fenntarthatók, mivel az erőforrások kimerülőben vannak. Bár további 3 000 rendőrt vezényeltek a határokhoz, a már ott szolgálatot teljesítő 11 000 fő is túlterhelt a növekvő feladatmennyiség miatt.

Merkel megszólalása ismét rávilágított arra a feszültségre, amely a nemzeti szuverenitás és az európai együttműködés között feszül. Míg a kormány a választói nyomásra reagálva próbál lokálisan fellépni a migrációval szemben, addig a volt kancellár szerint csak összefogással, uniós szinten lehet fenntartható megoldásokat találni.



A kérdés nyitott: vajon Európa képes lesz-e együtt, egységesen szembenézni a migráció kihívásaival, vagy a belső határzárak újabb hulláma aláássa az unió alapértékeit?