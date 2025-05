Háború

Ukrán drónraj támadta meg Putyin helikopterét

Egy orosz légvédelmi parancsnok szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök helikoptere a középpontjába került annak a „példátlan” ukrán dróntámadásnak, amelyet a héten indítottak Oroszország Kurszki területe ellen – épp akkor, amikor az elnök a térségben tartózkodott.



Az orosz állami televízióban (Russia 1) vasárnap sugárzott interjúban Jurij Daskin, egy légvédelmi hadosztály parancsnoka elárulta:



„Putyin helikoptere egy olyan művelet epicentrumába került, amelynek célja az ellenség tömeges dróntámadásának visszaverése volt.”



Putyin kedden látogatott el először a Kurszki területre, mióta áprilisban teljesen visszafoglalták azt az ukrán erőktől. A látogatás során találkozott a térség kormányzójával, Alekszandr Hinstyinnel, valamint helyi önkéntesekkel és vezetőkkel is, akik a visszavert ukrán betörés károsultjait segítik.



Daskin szerint, miközben az elnök helikoptere a térség felett haladt, az ukrán támadások intenzitása érezhetően megnőtt. Az orosz légvédelem végül 46 ukrán drónt semmisített meg a Kurszki terület felett.



„A légvédelmi egységeknek egyszerre kellett visszaverniük az ellenséges drónokat, és biztosítaniuk az elnök helikopterének biztonságát a levegőben. A feladatot sikeresen teljesítettük, minden célpontot megsemmisítettünk” – hangsúlyozta Daskin.



Az orosz védelmi minisztérium szerint a hét folyamán drámaian megnőtt az ukrán dróntámadások száma Oroszország területén. A moszkvai külügyminisztérium jelentése alapján kedd és péntek között 764 drónt semmisítettek meg, míg szombaton és vasárnap további százakat.



Szergej Lavrov külügyminiszter szombaton úgy nyilatkozott, hogy egyes európai országok – élükön az Egyesült Királysággal, Franciaországgal, Németországgal és az EU-val – is felelősek a támadásokért, mivel támogatásukkal Kijevnek érdekében áll fenntartani a konfliktust.



A moszkvai külügyminisztérium szerint az ukrán dróntámadások felerősödése összefügghet a közelgő amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokkal. A tárca szerint Kijev ezzel próbálhatja meghiúsítani a diplomáciai megoldás lehetőségét.



A nyilatkozat így fogalmazott:



„Oroszország továbbra is elkötelezett a konstruktív, párbeszéden alapuló békés rendezés mellett.”



A hírek szerint ugyan nem esett baja az orosz elnöknek, de az eset rámutat arra, hogy az ukrán dróntámadások már az orosz állami vezetés biztonságát is közvetlenül veszélyeztetik. A Kurszk fölött történt incidens jól mutatja, milyen éles fordulatot vett a konfliktus a technológiai hadviselés terén – és hogy a háború immár nemcsak a frontvonalakon, hanem a hátországban is mindennapossá vált.