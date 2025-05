Súlyos baleset történt Észak-korea legnagyobb hadihajójának vízre bocsátásakor

Súlyos baleset árnyékolta be Észak-Korea egyik haditengerészeti presztízsprojektjét: az állami média szerdán jelentette be, hogy jelentős műszaki probléma lépett fel egy 5000 tonnás hadihajó vízre bocsátása során a csongdzsini hajógyárban. A helyszínen személyesen jelen lévő Kim Dzsongun pártvezető és államfő rendkívül élesen bírálta az esemény lefolyását, és azonnali intézkedéseket követelt.



A jelentések szerint a hajó tatja alatt található csúsztatórendszer idő előtt aktiválódott, ami miatt a sínpályák nem tudtak párhuzamosan mozogni, így a hajó megsérült a vízre bocsátás közben. A hivatalos közlés a baleset okát „tapasztalatlan vezetésnek és műveleti hanyagságnak” tulajdonítja.



Kim Dzsongun a történteket „megbocsáthatatlan bűnös gondatlanságnak” nevezte, és elrendelte, hogy a hajót teljes egészében állítsák helyre még a Koreai Munkapárt júniusra tervezett, kiemelt jelentőségű üléséig.



A baleset komoly politikai zavart okozott Phenjanban, mivel a hajóépítés és az új haditechnika vízre bocsátása jelentős presztízsértékkel bír Észak-Korea számára, különösen a nemzetközi színtéren. A kormányzat egyértelműen imázsveszteségként értékeli a fiaskót.



A balesetről sem fotót, sem videófelvételt nem közöltek, és a külföldi médiumok sem tudtak független felvételeket szerezni.



A dél-koreai hadsereg megerősítette, hogy monitorozza a hajó építését, és jelentésük szerint a hajó részben felborultnak tűnt a sikertelen vízre bocsátást követően.



Az esetet megelőzően, április végén Észak-Korea bemutatta új, Choe Hyon nevű rombolóját, amely a bemutatót követően egy átfogó fegyverteszten is átesett. A hajóról akkor célzott cirkálórakétákat, légvédelmi rakétát, valamint egy 127 mm-es automata löveget is teszteltek.



A vezető nyilvánosan is egyértelművé tette: nem tűri a hibákat, különösen nem azokat, amelyek a hadsereg és a nemzet tekintélyét veszélyeztetik. A haditengerészetre most nagy nyomás nehezedik, hogy a javításokat gyorsan és hibátlanul elvégezzék – ellenkező esetben komoly következmények várhatóak a felelősökkel szemben.



A történtek jól mutatják, hogy bár Észak-Korea látványos fegyverkezési projektekkel igyekszik erőt demonstrálni, a háttérben komoly szervezeti és technikai problémák is húzódhatnak, melyek alááshatják a katonai célkitűzések hitelességét.

