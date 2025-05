Erőszak

Lövöldözés a Zsidó Múzeum előtt Washingtonban - két izraeli nagykövetségi alkalmazott meghalt

Két izraeli nagykövetségi dolgozó életét vesztette egy szerda esti lövöldözésben Washingtonban, közvetlenül a Zsidó Múzeum bejárata előtt – jelentették be amerikai és izraeli tisztviselők. Az incidens idején a múzeumban az American Jewish Committee (AJC) által szervezett rendezvény zajlott, amelyen diplomaták, zsidó szervezetek képviselői és közéleti szereplők vettek részt.



A halálos lövöldözés a 3rd Street és az F Street találkozásánál, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) washingtoni irodájával szemben történt. Az áldozatok – akiknek nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – az izraeli nagykövetséghez tartoztak, és a rendezvény helyszíne előtt kaptak halálos lövéseket.



Az amerikai belbiztonsági miniszter, Kristi Noem, közösségi oldalán így fogalmazott:



„Két izraeli nagykövetségi alkalmazottat ért értelmetlen gyilkosság ma este a washingtoni Zsidó Múzeum közelében. A hatóságok már vizsgálják az esetet.”



Az izraeli ENSZ-nagykövet, Danny Danon, a történteket „antiszemita terrorcselekményként” értékelte:



„Ez a gyilkos támadás a Zsidó Múzeum előtt nem véletlen, hanem szándékos merénylet a zsidók és izraeli képviselők ellen.”



Az izraeli nagykövetség megerősítette, hogy a nagykövet nem tartózkodott a helyszínen, és a képviselet szorosan együttműködik az amerikai hatóságokkal a nyomozás során. A helyszínt gyorsan lezárták, és a rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket.



Egy gyanúsítottat őrizetbe vettek kihallgatásra, de szerdán késő estig nem történt hivatalos letartóztatás.



Az események súlyosságát jelzi, hogy Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere, valamint Jeanine Pirro, a Columbia kerület ideiglenes szövetségi ügyésze is személyesen a helyszínre sietett. Bondi kijelentette:



„Mindent megteszünk, hogy fényt derítsünk az eseményekre, és felelősségre vonjuk az elkövetőt vagy elkövetőket.”



Ted Deutch, az American Jewish Committee elnök-vezérigazgatója megrendülten reagált:



„Leírhatatlan erőszakos cselekmény történt a rendezvényünk bejárata előtt. Egyelőre a hatóságoktól várjuk a részleteket, de szívünk és gondolataink az áldozatokkal és családjaikkal vannak.”



A Capital Jewish Museum, amely 2023-ban nyitotta meg új épületét, a zsidó történelem, kultúra és közösségi szerepvállalás egyik fő központja Washingtonban. A szerda esti program a zsidó közösség és diplomáciai testületek közötti párbeszéd erősítését szolgálta volna – tragikus módon azonban egy gyilkos támadás árnyékolta be.



A rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda továbbra is vizsgálja a támadás pontos körülményeit, az eset pedig újabb figyelmeztetést jelent a világszerte egyre erősödő antiszemitizmus veszélyeire.

Washington, D.C. - developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM --- details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ — Anthony Peltier (@_anthonypeltier) May 22, 2025