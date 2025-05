Iparkatasztrófa

Tűz a Chevron olajplatformján Angola partjainál

Súlyos baleset történt kedd hajnalban Angola partjainál: tűz ütött ki a Chevron amerikai energiavállalat leányvállalata, a Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC) által üzemeltetett Benguela Belize Lobito Tomboco (BBLT) tengeri olajplatformján. Az ANPG, Angola olaj- és gázszabályozó hatósága szerint a karbantartási munkálatok közben keletkezett tűzben 17 munkás megsérült.



A lángok helyi idő szerint hajnali 3 órakor csaptak fel a több szintes létesítmény alsó fedélzetén, miközben a platformon éppen az éves, előre tervezett karbantartás zajlott. Az ANPG közleménye szerint a tűz oka jelenleg is vizsgálat alatt áll, de a CABGOC gyors reagálása lehetővé tette, hogy sikeresen megfékezzék a lángokat.



A termelést a BBLT-n már május 1-jén leállították, hogy lehetővé tegyék a biztonságos karbantartási munkálatokat.



A sérülteket azonnal helikopterrel szállították part menti kórházakba. A Jornal de Angola beszámolója szerint hat embert a luandai Sacred Hope klinikára vittek, közülük négyen kritikus, ketten pedig súlyos állapotban vannak. További négy sérültet a cabindai általános kórházban ápolnak, ők enyhébb égési sérüléseket szenvedtek.



Ruben Buco, Cabinda tartomány egészségügyi titkára a Polygraph Africa lapnak elmondta, hogy több sérültet is helyi egészségügyi intézményekben kezelnek. Halálesetet keddig nem jelentettek, de az orvosi vizsgálatok még folyamatban voltak.



Szerdán azonban a Reuters hírügynökség a Chevron közleményére hivatkozva arról számolt be, hogy egy munkást eltűntként tartanak nyilván a tűz keletkezése óta.



A BBLT fúrótornya körülbelül 96,5 kilométerre helyezkedik el Cabinda partjaitól, és legfeljebb 157 személy elszállásolására alkalmas. A platform kulcsszerepet játszik Angola tengeri kőolajkitermelésében, ezért a mostani incidens nemcsak emberi szempontból súlyos, hanem az ország energiaszektora számára is jelentős kihívást jelent.



Az ügyben több szinten zajlik a vizsgálat, a hatóságok és a Chevron közösen próbálják feltárni a tűz pontos kiváltó okát, valamint értékelik az eset következményeit az olajipari működésre és a munkavédelmi előírások betartására nézve.