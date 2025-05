Romániai választások

A vesztes George Simion érvényteleníttetné az elnökválasztást külföldi beavatkozás miatt

A román elnökválasztás körül kialakult botrány nem csupán belpolitikai feszültségeket jelez, hanem azt is, hogy a geopolitikai törésvonalak - Nyugat kontra Kelet - egyre markánsabban rajzolódnak ki a közép-kelet-európai országokban is.

George Simion, a Romániában megerősödött jobboldali, EU-kritikus párt vezetője hivatalosan is kérvényezte az alkotmánybíróságnál a vasárnapi elnökválasztás eredményének érvénytelenítését, arra hivatkozva, hogy az „külső beavatkozások” miatt torzult. A politikus különösen Franciaországot és Moldovát nevezte meg, mint a választási folyamatba beavatkozó külső szereplőket.



A választás második fordulójában a bukaresti polgármester, a nyíltan EU-párti Nicusor Dan szerezte meg a szavazatok 54%-át, legyőzve Simiont, aki az első forduló után még esélyesnek számított. A mostani választást azért kellett megismételni, mert az alkotmánybíróság korábban érvénytelenítette a 2023. novemberi eredményt. Akkor az EU- és NATO-ellenes független jelölt, Calin Georgescu került az első helyre, ám kampányában állítólag orosz befolyás mutatható ki – Moszkva ezt határozottan tagadta.



Simion keddi bejegyzésében azt írta: „Ugyanazon okokból kérjük a választás érvénytelenítését, amelyek miatt a decemberi választást is megsemmisítették.”



Állítása szerint bizonyítékok állnak rendelkezésre arra, hogy „állami és nem állami külső szereplők” avatkoztak be az eljárásba, külön kiemelve: „Sem Franciaországnak, sem Moldovának, sem másnak nincs joga beavatkozni egy szuverén állam választásaiba.”



Az AUR (Szövetség a Románok Egyesüléséért) vezetője korábban azt is állította, hogy a választási névjegyzékben mintegy 1,7 millió fiktív név szerepel, valamint hogy a moldovai kormánypárt – a szintén EU-párti PAS – aktívan mozgósította a román állampolgársággal is rendelkező moldovai diaszpórát Dan támogatására.



Simion vádjaira ráerősített a Telegram alapítója, Pavel Durov is, aki szerint a francia hírszerzés nyomást próbált gyakorolni rá, hogy korlátozza a román konzervatív csatornák működését a választások előtt. Durov úgy nyilatkozott, „kész tanúskodni a román demokrácia érdekében”.



A francia kormány tagadta Durov állításait. Román hivatalos források eközben Oroszországot vádolták beavatkozással, ám konkrét bizonyítékot eddig nem mutattak be.



A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov „furcsának” nevezte a választást, és azt állította: „a legnépszerűbb jelöltet indokolatlanul távolították el.” Peszkov hangsúlyozta: az EU-nak nincs erkölcsi alapja másokat vádolni, miközben maga is rendszeresen beavatkozik más országok belügyeibe.



Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egyenesen „illegitimnek” minősítette a mostani szavazást, és arra szólította fel a román vezetést, hogy „ahelyett, hogy másokat hibáztat, inkább tegyen rendet saját választási rendszerében”.