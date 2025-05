Román elnökválasztás

Nicusor Dan: A választást az a közösség nyerte meg, mely mély változást akar Romániában

A választást az a közösség nyerte meg, mely mély változást akar Romániában – nyilatkozta vasárnap az urnazárást követően a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által is támogatott Nicusor Dan.



A hírtelevíziók két exit pollt mutattak romániai (kelet-európai) idő szerint 21 órakor, amelyek a 19 óráig feldolgozott adatokat tükrözték.



Az Avangarde közvéleménykutató szerint az európai elkötelezettségét hangoztató Nicusor Dan a hazai voksok 55 százalékát szerezhette meg, míg ellenfele, a szuverenista jelszavakkal kampányoló George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke a szavazatok 45 százalékát.



A CURS felmérése is Dan győzelmét valószínűsíti 54-46 százalékos arányban.

A külföldi voksokat is magába foglaló részvétel megközelítette a 65 százalékot, több mint 10 százalékponttal meghaladva a május 4-i első forduló 53 százalékos részvételét.



Belföldön a hazai névjegyzékben szereplők 55 százaléka járult az urnák elé. A jelentős magyar közösségek által lakott megyékben a részvétel a korábbi elnökválasztásoktól eltérően többnyire nem maradt el az átlagtól, hanem a részvételi rangsor első felében helyezkedett el: Kolozs megyében a jogosultak csaknem 70 százaléka, Hargita megyében 60 százaléka, Bihar megyében 58 százaléka, Kovászna megyében 57 százaléka, Maros megyében 55 százaléka adta le voksát.



Külföldön minden korábbi választásnál több, 1 millió 600 ezer szavazatot adtak le, amelyeket az exit pollok nem számoltak. Az első fordulóban a több milliós román diaszpóra több mint 60 százalékban adta voksát George Simionra, míg Nicusor Dan akkor a külföldi voksok kevesebb mint 26 százalékát szerezte meg.



A szavazatszámlálás hivatalos eredményét várhatóan hétfő reggel közli a központi választási bizottság.