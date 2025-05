USA

Joe Bidennél agresszív prosztatarákot diagnosztizáltak

Ez az új diagnózis valószínűleg tovább erősíti azokat a hangokat, amelyek egészségi alkalmasságát kérdőjelezik meg a politikai színtéren. 2025.05.18 14:42 ma.hu

Az Egyesült Államok volt elnökénél, Joe Bidennél agresszív prosztatarákot állapítottak meg – közölte irodája egy hivatalos nyilatkozatban. A betegséget egy rutin egészségügyi vizsgálat során fedezték fel az orvosok.



A 82 éves Biden és családja jelenleg az elérhető kezelési lehetőségeket mérlegeli orvosaival, áll a sajtóhoz eljuttatott közleményben.



A diagnózis szerint az elnök Gleason-pontszáma 9-es (5-ös fokozat), ami a prosztatarák egyik legsúlyosabb formájára utal, és a rák már átterjedt a csontokra is, ami metasztatikus állapotot jelez.



Noha ez az egyik legagresszívebb típusa a betegségnek, az orvosi közlemény szerint a daganat hormonszenzitív, ami lehetőséget ad hatékonyabb kezelésre és menedzselésre.



Biden irodája nem adott meg részletes információt arról, hogy milyen típusú kezelések jöhetnek szóba, de szakértők szerint ebben az esetben hormonterápia, kemoterápia vagy sugárkezelés is szóba jöhet.



Joe Biden egészségi állapota már korábban is központi témája volt az amerikai közéletnek, különösen az utóbbi években, amikor aktív politikai szerepvállalásai és esetleges jövőbeli tervei is szóba kerültek. Ez az új diagnózis valószínűleg tovább erősíti azokat a hangokat, amelyek egészségi alkalmasságát kérdőjelezik meg a politikai színtéren.



A volt elnök és családja a további vizsgálatok és kezelési javaslatok függvényében fog dönteni a következő lépésekről.