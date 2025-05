Gyilkosság

Árulás - örökbe fogadott lány és két barátja végzett a nevelőanyával

Megdöbbentő gyilkossági ügy rázta meg az indiai Gajapati körzetet: egy 14 éves lányt tartóztattak le, miután a rendőrség szerint két idősebb barátjával közösen megölte azt az asszonyt, aki háromnapos csecsemőként megmentette őt az utcáról, és sajátjaként nevelte fel. A tragikus esemény hátterében az állt, hogy az anya ellenezte a tinédzser lány kapcsolatát a két férfival.



A rendőrség szerint a gyilkosság április 29-én történt a család bérelt otthonában. A lány akkor altatót adott nevelőanyjának, majd két barátját – a 21 éves Gahesh Rathot és a 20 éves Dinesh Sahut – hívta segítségül. A fiúk párnával fojtották meg az alvó nőt. Ezután a hármas elvitte az áldozatot a közeli kórházba, ahol az orvosok halottnak nyilvánították.



A történet sokáig nem tűnt gyanúsnak, mivel a nő korábban szívpanaszokkal küzdött. A családtagok, köztük az áldozat öccse is, elhitték, hogy természetes halált halt. A fordulat akkor következett be, amikor a férfi néhány héttel később hozzájutott a lány mobiltelefonjához, és olyan üzeneteket talált, amelyek egyértelműen utaltak a gyilkosság előkészületeire, valamint aranyékszerek és készpénz eltulajdonítására.



A rendőrség ezután hivatalos nyomozást indított. A lány és két társa ellen vádat emeltek előre megfontolt emberölés miatt. A hatóságok három mobiltelefont, két párnát – amelyeket a gyilkossághoz használtak –, valamint körülbelül 30 gramm aranyékszert foglaltak le. A nyomozás során kiderült: a gyilkosság előtt a lány már több ékszert is átadott Rathnak, aki azokat zálogba adta, és a kapott 2,4 lakh rúpiából (nagyjából 2,8 millió forintnak megfelelő összegből) motorkerékpárt vásárolt.



A történet tragikusan ironikus felhangja, hogy az áldozat és férje – akiknek nem született gyermekük – 14 évvel ezelőtt fogadták örökbe a lányt, miután az újszülöttet elhagyva találták Bhubaneswar városában. A férfi egy évvel az örökbefogadás után elhunyt, az özvegy pedig Gajapatiba költözött, hogy lányának megfelelő oktatást biztosítson.



A rendőrség szerint a lány kapcsolata a két idősebb fiúval az elmúlt hónapokban vált szorosabbá, és az egyikük, Rath, győzte meg őt arról, hogy „meg kell szabadulniuk” az anyától, hogy megszerezzék a vagyonát és szorosabb köteléket alakíthassanak ki.



Az ügy az egész országban felháborodást keltett, és újra reflektorfénybe helyezte a tinédzserkori párkapcsolatok veszélyeit, a családi bizalom sérülékenységét, valamint a fiatalkorúak bűnelkövetésének drámai valóságát.