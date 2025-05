Balesetveszély

Gyorssegélyt szavazott meg a Hargita megyei önkormányzat a parajdi sóbánya megmentése érdekében

Rendkívüli ülésen 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg kedden Hargita megye önkormányzati testülete Parajd község számára a sóbányát veszélyeztető vízbefolyás megfékezésére. 2025.05.14 10:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Hargita megyei tanács közleménye szerint természetes védőgátak építését kezdték el a hétvégén Parajd és Alsósófalva között, amelyek lehetővé teszik egy ellenőrzött elárasztási zóna létrehozását. A munkálatok jelenleg is zajlanak.



A támogatás egyúttal a Korond-patak ideiglenes mederrendezési munkálatait is segíti a bánya körül, biztosítva a felszíni bányaterület védelmét és stabilitását.



Az ülés előtt Nyágrus László parajdi polgármester a helyszíni szemlét tartó megyei vezetőket - Bíró Barna-Botond megyei tanácselnököt és Petres Sándor Hargita megyei prefektust - arról tájékoztatta, hogy a sóbánya turisztikai része nem károsodott, de a teljes biztonság érdekében sürgősen meg kell szüntetni a vízbefolyást.



A polgármester kiemelte és megköszönte a lakossági összefogást is, amely az elmúlt napokat jellemezte. Szerinte egyelőre nem indokolt az elterelő meder használata és a terület elárasztása, ez azonban továbbra is lehetséges forgatókönyv marad.



A Hargita megyei tanács ülésén részt vevő Antal Lóránt szenátor azt mondta: a vészhelyzet megszűnése után hosszú távon mederszabályozási munkálatokra és kormánytámogatások bevonására van szükség.



Bíró Barna-Botond, a megyei önkormányzat elnöke rámutatott: a helyi szintű vészhelyzeti állapot kihirdetése lehetőséget teremtett az építkezési engedély gyors kibocsátására, a munkálatok elindítására és a finanszírozásukat célzó támogatás igénylésére a kormány tartalékalapjából.

Az önkormányzati vezető leszögezte: a Székelyföld egyik gazdasági motorjának számító parajdi sóbánya megóvása prioritás kell, hogy legyen. Bíró Barna-Botond megköszönte a Parajd községi példaértékű összefogást, hozzátéve: Parajd nem volt, nincs és nem is lesz egyedül - tudatta a Hargita megyei önkormányzat sajtóirodája.



A parajdi sóbányát május 6-án zárta le a katasztrófavédelem, miután a heves esőzések nyomán a Korond-patak vize betört a bányába. Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, amely - egyelőre - május 22-ig van érvényben.



A sóipari vállalat kedden arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy sikerült csökkenteniük a szivárgást.



Jelenleg betonozási munkálatok zajlanak annak érdekében, hogy a Korond-patak esetleges újabb vízhozam-növekedése esetén ellenőrzés alatt tudják tartani a helyzetet. Emellett további védelmi megoldásként egy elkerülő csatorna építése is folyamatban van.



A parajdi sóbánya továbbra sem fogad látogatókat, és a sókitermelés is szünetel.



A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel.



A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem várja a turistákat.



Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ami segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségi panaszra is javallott.