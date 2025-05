Migráció

Elfogtak egy férfit a brit miniszterelnök londoni házában történt tűzesettel kapcsolatban

Őrizetbe vettek kedden egy fiatal férfit azzal a kisebb tűzzel kapcsolatban, amely előző nap ütött ki Keir Starmer brit miniszterelnök londoni házában. A kormányfő jelenleg nem lakik az ingatlanban.



A Scotland Yard keddi beszámolója szerint a 21 éves férfi őrizetbe vétele két másik tűzesettel is összefüggésben van. A férfit hivatalosan életveszély előidézésének szándékával elkövetett gyújtogatás gyanújával vették őrizetbe.



A brit kormányfő házában hétfő hajnalban keletkezett tűz. A lángok az észak-londoni Kentish Town városrészben lévő ház bejárati ajtaját rongálták meg.



A tűzoltóság közölte, hogy a tüzet húsz perc alatt megfékezték, személyi sérülés nem történt.



A keddi rendőrségi tájékoztatás szerint az incidens kivizsgálását elővigyázatossági okokból a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának nyomozói irányítják, tekintettel arra, hogy a tűz egy "magas beosztású közéleti szereplő volt lakóingatlanában" történt.



Keir Starmer az általa vezetett Munkáspárt tavaly nyári választási győzelme óta Nagy-Britannia miniszterelnöke, és jelenleg a Downing Street-i kormányfői rezidencián él feleségével és két gyermekével.



A Scotland Yard keddi beszámolója szerint a nyomozócsoport ugyanezzel az üggyel összefüggésben két másik tűzesetet is vizsgál. Az egyik vasárnap történt a közeli Islington kerületben, és ebben az incidensben is az érintett ingatlan bejárati ajtaja rongálódott meg.



A londoni tűzoltóság tájékoztatása szerint ebből az épületből egy személy a tűzoltók segítségével távozott.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság kormányforrásokat idéző keddi értesülése szerint ez a ház is Keir Starmer miniszterelnöké volt.



A Scotland Yard által vizsgált harmadik esetben egy autó gyulladt ki múlt csütörtökön a két másik tűzeset helyszíneitől nem messze. A keddi rendőrségi tájékoztatás szerint a nyomozók vizsgálják, hogy a vasárnapi és a múlt csütörtöki incidens összefüggésben áll-e a hétfői tűzzel.



A Scotland Yard úgy fogalmaz keddi beszámolójában, hogy mindhárom tűz gyanús körülmények közepette keletkezett, és a vizsgálat folytatódik.



Keir Starmer miniszterelnök köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak, hangsúlyozta ugyanakkor keddi nyilatkozatában, hogy a rendőrségi vizsgálatra tekintettel nem szolgálhat részletekkel az ügyben.