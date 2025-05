Izraeli-palesztin

A Hamász átadta a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek Edan Alexander túszt

Átadta a Hamász palesztin terrorszervezet a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisznál az amerikai-izraeli állampolgárságú Edan Alexandert, akit 2023. október 7-éna palesztin övezet melletti katonai támaszpontról hurcoltak el, és azóta túszként fogva tartottak.



A túsz elengedését a Hamász szóvivője jelentette be, s időközben az izraeli hadsereg is megerősítette. A férfi átadását a Vöröskereszt képviselőinek az al-Arabíja pánarab hírtelevízió élőben közvetítette - ahogy arról a ynet, a Jediót Ahronót című újság hírportálja is beszámolt.



Alexandert ötszáznyolcvannégy nap után átadási szertartások nélkül továbbították a Vöröskereszt járművéhez, miután a Washingtonnal megkötött Hamász-egyezségnek a megalázó ceremónia mellőzése is feltétele volt.



Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti megbízottja hétfőn délelőtt Izraelbe érkezett, ahol találkozott Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel, Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős miniszterrel és további izraeli tisztviselőkkel, majd Gal Hirsch izraeli túszügyi felelőssel együtt helikopteren Edan Alexander fogadására utazott a Gázai övezethez, a reimi támaszponthoz.



Délután szintén Izraelbe érkezett az Egyesült Államokból Alexander édesanyja a túsz családjának több tagjával, akiket a repülőtérről egyenesen Reimbe, a Gázai övezet szomszédságában működő izraeli katonai támaszponton létrehozott fogadóállomásra szállítottak helikopterrel.



"Hirtelen egy ilyen bejelentés! De még nincs vége, további túszaink vannak Gázában, amint Edan elmegy, további ötvennyolcan ott maradnak. Nem szabad megnyugodnunk, és nem szabad elfelejtenünk, mindenkinek haza kell térnie" - mondta a kiszabaduló katona édesanyja, Jael Alexander Izraelbe érkezése után.

Vele utazott a repülőgépen az Egyesült Államokból az egyezményt a Hamásszal megkötő Adam Buehler, Donald Trump amerikai elnök túszügyekért felelős megbízottja.



"Az amerikaiaknak az a szándékuk, hogy megállapodást kössenek, és mindenkit kijuttassanak"- tette hozzá Edan édesanyja.



Családja bejelentette, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog utazni, ahol találkozik az amerikai elnökkel és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel.



Hétfőn este szintén Izraelbe érkezik a kiszabadult túsz édesapja és testvérei is.



Edan Alexander az Egyesült Államokban, New Jerseyben született és élt Izraelből érkezett szülők gyermekeként. A középiskola befejezése után önként döntött úgy, hogy szolgálni fog az izraeli hadseregben.