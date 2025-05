Migráció

Szigorítja a bevándorlási szabályokat a brit kormány

A munkáspárti kormányfő a Downing Streeten tartott sajtóértekezletén elmondta, hogy a Konzervatív Párt vezette előző kormány utolsó teljes éveiben, 2019 és 2023 között a legális nettó bevándorlás a négyszeresére emelkedett, és 2023-ban megközelítette a második legnagyobb brit város, a több mint egymilliós Birmingham népességét.



Starmer elmondta: a tavaly júliusi parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány "véget vet ennek a káosznak", és a következő választások időpontjáig "jelentősen" csökkenti a nettó bevándorlást.



A hétfőn bejelentett szigorítások sarkalatos elemei között szerepel, hogy a jelenlegi öt évről tíz évre emelkedik az a minimális idő, amelyet a külföldi munkavállalóknak Nagy-Britanniában kell tölteniük, mielőtt jogosulttá válhatnak a végleges letelepedési folyamodvány benyújtására és a brit állampolgárság kérelmezésére.



E szigorítás alól a tervezet szerint azok kaphatnak mentességet, akik kiemelkedő képzettségük révén jelentős hozzájárulást tudnak nyújtani a brit gazdaság működéséhez. Ez mások mellett az egészségügyi szakápolókra, az orvosokra, a mérnökökre, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazásában és fejlesztésében vezető szerepet betöltő szakemberekre vonatkozik.



A brit kormány ugyanakkor a bevándorlási szabályozás minden szintjén - a gyorsított eljárásra jogosultak esetében is - előírja az angol nyelv magas szintű ismeretét.



A brit belügyminisztérium által a kormányfő hétfői sajtóértekezlete után közzétett 82 oldalas tervezet - Fehér Könyv - kiemeli, hogy a nyelvtudással kapcsolatos követelmény most első ízben kiterjed a külföldi munkavállalók eltartott felnőtt hozzátartozóira is, akiknek bizonyítaniuk kell, hogy legalább alapszinten értenek angolul.



A dokumentumból kiderül az is, hogy a letelepedetteknek időről időre számot kell adniuk angolnyelvtudásuk fejlődéséről.



A szabályozás szigorításáról szóló hétfői tájékoztatás megfogalmazása szerint a módosítások egyik fő célja a brit munkavállalók előnyben részesítése "az olcsó külföldi munkaerővel" szemben, és az, hogy a bevándorlási politika a brit gazdaság növekedésének gyorsítására alkalmas szakképzettségre összpontosítson.



A módosítás nem érinti azokat az EU-állampolgárokat, akik a brit EU-tagság öt évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) előtt törvényesen letelepedtek Nagy-Britanniában és megszerezték a határidő nélküli tartózkodási engedélyt (EU Settled Status).



A brit statisztikai hivatal (ONS) legutóbbi adatai szerint a tavaly június 30-án véget ért tizenkét hónapban 728 ezer - az egy évvel korábbi azonos időszaknál 20 százalékkal kevesebb - volt a Nagy-Britanniába tartós letelepedés és munkavállalás céljával érkezők nettó száma, vagyis a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége.

Az ONS kimutatta ugyanakkor azt is, hogy a véglegesen távozók legnagyobb egyedi csoportját, 44 százalékát az EU-állampolgárok tették ki: közülük 211 ezren költöztek el Nagy-Britanniából a vizsgált egy évben.