Háború

30 napos tűzszünetet jelentett be Zelenszkij - Putyin nem kért belőle

Hétfőtől feltétel nélküli, 30 napos tűzszünet lép életbe az ukrajnai háborúban, erről állapodott meg legalábbis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tettrekészek koalíciójának legfontosabb vezetőivel szombaton Kijevben - írta az Euronews..



Zelenszkij, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit kormányfő és Donald Tusk lengyel miniszterelnök Dolnad Trump amerikai elnököt is felhívta Kijevből. Az egyeztetések eredményeként nemcsak a fegyverszünetről sikerült megállapodni, hanem egy Moszkvának küldött ultimátumról is.



Macron beszámolója szerint a felek megállapodtak abban, hogy ha az orosz hadsereg megszegi a tűzszünetet, akkor masszív, összehangolt szankciókat fog kivetni az Egyesült Államok és az Európai Unió Oroszországgal szemben, és felgyorsítja az Ukrajnába irányuló fegyveszállításokat.



Ami a fegyverszünetet illeti, Zelenszkij hangsúlyozta, hogy annak semmilyen feltétele nincs: földön, vízen, levegőben be kell szüntetni a harcokat. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban azt mondta, hogy Moszkva támogatna egy 30 napos tűzszünetet, de csak bizonyos feltételek teljesülése mellett.

A kijevi csúcstalálkozóra egy nappal azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyinnak sikerült több mint 20 külföldi vendéget - köztük Hszi Csin-ping kínai elnököt - összegyűjtenie a május 9-i moszkvai parádé lelátóin. Az újonnan megválasztott német kancellár első alkalommal utazott Ukrajnába, és előszor vonatozott közösen Macronnal és Starmerrel. Tusk lengyel miniszterelnök külön érkezett Kijevbe, és a helyszínen csatlakozott partnereihez.



A vendégeket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter és Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője fogadta.



Moszkva elutasította a tűzszünetet



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a tettrekészek koalíciójának tárgyalása után az orosz állami televízióban kijelentette, hogy Moszkvát nem lehet megfélemlíteni, és már hozzászokott a büntetőintézkedésekhez. "Már azon gondolkodunk, mit fogunk tenni ezeknek a szankcióknak a bevezetése után, hogyan minimalizáljuk ezek hatását" - mondta Peszkov, hozzátéve, hogy szerinte hiábavaló próbálkozás szankciókkal megfélemlíteni Oroszországot. Az európai vezetők nyilatkozatának megjelenése előtt az ABC News-nak adott nyilatkozatában Peszkov közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindaddig elutasítja a 30 napos tűzszünet lehetőségét, amíg a Nyugat nem állítja le a fegyverszállításokat Ukrajnának.