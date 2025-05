Háború

Trump - Azonnali tűzszünetben állapodott meg India és Pakisztán

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy India és Pakisztán megegyeztek az azonnali és teljes tűzszünetről, véget vetve a napokban kialakult gyors katonai eszkalációnak. A megállapodás Trump szerint „hosszú éjszakai tárgyalások” eredménye, amelyeket Washington közvetített.



A Fehér Ház közlése szerint a felek döntését diplomáciai egyeztetések előzték meg, amelyben az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és alelnök J.D. Vance is aktív szerepet vállalt. Az elmúlt 48 órában a legmagasabb szintű egyeztetések zajlottak: tárgyaltak Narendra Modi indiai és Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnökökkel, Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszterrel és Asim Munir pakisztáni vezérkari főnökkel is.



Az indiai külügyminisztérium szintén megerősítette a megállapodást, hozzátéve, hogy a két ország katonai vezetői közvetlen telefonhívásban állapodtak meg a harci cselekmények azonnali beszüntetéséről. A pakisztáni külügyminiszter, Ishaq Dar az X platformon tette közzé, hogy a tűzszünet „azonnal hatályba lép”.



A mostani tűzszünet egy rendkívül feszült hét eseményeit zárja le. India május 7-én indította el az Operation Sindoor nevű hadműveletet, amelynek során pakisztáni és pakisztáni ellenőrzés alatt álló kasmíri célpontokat támadott meg. Az akció válasz volt a Jammu és Kasmír uniós területen április 22-én történt terrortámadásra, amelyben 26 civil vesztette életét.



A támadást a „The Resistance Front” nevű szervezet vállalta magára, amely az indiai hatóságok szerint a pakisztáni Lashkar-e-Taiba dzsihadista csoporthoz köthető. India állítása szerint kommunikációs nyomokat is azonosított, amelyek a terroristák pakisztáni kapcsolataira utalnak. Pakisztán viszont határozottan tagadta, hogy köze lett volna az eseményekhez, és független vizsgálatot követelt.



India légicsapásaira válaszul Pakisztán tüzérségi támadásokat és dróntámadásokat indított az indiai állások ellen a LoC (Line of Control) mentén. Péntek este a pakisztáni hadsereg bejelentette, hogy Bunyan Al Marsoos (’Megbonthatatlan Fal’) néven nagyszabású katonai műveletet indít Indiával szemben. A hadművelet első fázisában stratégiai indiai célpontokat támadtak, köztük egy BrahMos rakétatárolót is az indiai Punjab államban.



Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében méltatta mindkét ország „józan eszét és intelligenciáját”, amiért képesek voltak félretenni a harcot és a tárgyalás útjára lépni. Ugyanakkor nem világos, mennyire lesz tartós a tűzszünet, és vajon sikerül-e a feleknek hosszabb távon is enyhíteniük az évtizedek óta húzódó feszültséget.



Az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy a felek „semleges helyszínen” megkezdik a széles körű kérdéseket érintő tárgyalásokat.



A nemzetközi közösség üdvözölte a tűzszünet hírét, de elemzők szerint az indiai–pakisztáni kapcsolatok törékeny egyensúlya továbbra is probléma.