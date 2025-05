Balesetveszély

Hozz magaddal lapátot! - Elképesztő összefogás zajlik a Parajdi sóbánya megmentéséért - videók

A parajdi sóbánya megmentése érdekében a vízügyi hatóságok elárasztják az alsósófalvi rétet. A víz eltereléséhez homokzsákokat kell rakni, ezért önkéntesek segítségét kérte a Parajdi Ifjúsági Kör szombaton, Alsósófalvára.

Mint ismeretes, vízbetörés miatt határozatlan időre bezárták a parajdi sóbányát. A székelyföldi megye vészhelyzeti felügyelősége szerint az újabb vízszivárgást az elmúlt napok heves esőzései okozták. A tűzoltók nagy kapacitású szivattyúval próbálták kiszivattyúzni a vizet a bányából.



A parajdi sóbányát tavaly májusban is be kellett zárni hasonló okokból. Pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium, miután a létesítménybe beszivárgott a Korond-patak vize, amely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelték el.



A Hargita megyei bányát 2023-ban is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, amelynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.



A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, évente százezrek keresik fel. A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem várja a turistákat.



Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ez segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségi panaszra is javallott.