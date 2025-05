Háború

Pakisztán védelmi minisztere - Jelenleg nincs napirenden az atomeszközök bevetése India ellen

Pakisztán egyelőre nem fontolgatja nukleáris fegyverarzenáljának bevetését az Indiával kiéleződő konfliktusban – jelentette ki Khawaja Asif védelmi miniszter szombaton. A Dawn pakisztáni napilapnak nyilatkozva a miniszter hangsúlyozta: „az atomfegyverek alkalmazása jelenleg nincs terítéken”, ugyanakkor nem zárta ki ennek lehetőségét egy későbbi, súlyosabb eszkaláció esetére.



„A világnak tudnia kell: ha a helyzet eldurvul, az nem marad a régión belül. A pusztítás sokkal szélesebb körű lehet – nemcsak India és Pakisztán szenvedne, hanem azok is, akik most csak figyelnek” – fogalmazott Asif, utalva arra, hogy a nemzetközi közösség is kockázatokat vállal a passzivitással.



A védelmi miniszter továbbá cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint összehívták volna a National Command Authority (NCA) rendkívüli ülését – ez az a testület, amely Pakisztán nukleáris fegyverei felett rendelkezik, és döntéseket hoz azok bevetéséről. „Nincs ilyen tanácskozás napirenden” – mondta Asif.



A nyilatkozat hátterében az áll, hogy India és Pakisztán között rendkívüli módon kiéleződött a feszültség, miután India a múlt héten rakétacsapásokat mért pakisztáni célpontokra, válaszul egy véres terrortámadásra az indiai Kasmírban. Erre válaszul Pakisztán is hadműveletet indított, és – saját közlése szerint – megsemmisített több indiai stratégiai célpontot, köztük egy BrahMos rakétatárolót.



Noha a két ország között több évtizede fennáll a fegyveres rivalizálás, és mindkét fél rendelkezik atomfegyverrel, az ilyen eszközök bevetésének lehetősége eddig tabunak számított – Pakisztán legutóbbi hivatalos állásfoglalása szerint ez a helyzet most is fennáll.



A nemzetközi közösség – köztük az ENSZ, az Egyesült Államok és Kína – mély aggodalmának adott hangot a két nukleáris hatalom közti katonai eszkaláció miatt. Diplomáciai erőfeszítések zajlanak a konfliktus enyhítése érdekében, azonban a retorika egyre élesebb, és a helyzet súlyos következményekkel fenyegethet a dél-ázsiai régióra és azon túl is.



Bár Khawaja Asif nyilatkozata egyelőre megnyugtató üzenetként értelmezhető, a figyelmeztetése egyértelmű: ha a konfliktus tovább mélyül, a nukleáris opció sem zárható ki örökre.